La FeralpiSalò sfida senza timori alla corazzata Palermo. La diretta tv

La risalita della FeralpiSalò verso una salvezza nella quale sulle sponde del Garda si sta credendo sempre di più domani dovrà superare un esame molto impegnativo. In effetti la squadra di Zaffaroni è chiamata a far proseguire la sua rincorsa ospitando a Piacenza l’ambizioso Palermo, allenato dal bagnolese Corini, per un “quasi derby” che metterà la compagine verdeblù di fronte ad una formazione che vuole arrivare il più in alto possibile ed ha fatto importanti inserimenti nel suo organico pure nel mercato invernale.

I rosanero sono reduci dal bel successo con il Bari e sembra probabile la conferma dello schieramento che è partito con i Galletti. Sul fronte gardesano, invece, saranno certamente assenti gli squalificati Fiordilino (ex di turno) e Butic, oltre al lungodegente Carraro.

Buone notizie per Letizia e Dubickas che sono rientrati in gruppo. Per quel che riguarda la formazione, La Mantia è favorito per giocare in attacco al fianco di Compagnon, anche se i nuovi arrivati Dubickas e Manzari scalpitano, mentre a centrocampo la scelta del regista presenta più di una soluzione. Al momento il ballottaggio principale è tra Hergheligiu e Zennaro, ma potrebbero venire affidate le chiavi della regia anche a Kourfalidis, con il prescelto tra gli altri due centrocampisti che giocherà comunque dal 1’ per completare il trio centrale di metà campo. In questi giorni, grazie anche all’impresa compiuta a Reggio Emilia (pareggio colto in pieno recupero in nove contro undici), il morale in casa della FeralpiSalò è alto. Zaffaroni ed i suoi giocatori hanno sostenuto un’intensa settimana di lavoro e anche gli ultimi arrivati dal mercato invernale, Giudici, Attys e Manzari, hanno ribadito di credere nella salvezza e di avere trovato un ambiente ideale per fare calcio. Non rimane che lanciare il guanto di sfida al quotato Palermo e ribadire che con le big la FeralpiSalò ha lo spirito e le qualità per compiere grandi exploit. Probabili formazioni:

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro (Hergheligiu), Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia (Dubickas/Manzari). All: Zaffaroni.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano (Traoré), Brunori, Di Francesco. All: Corini.

La gara si giocherà domani alle 14 allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.