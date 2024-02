Eroica FeralpiSalò: acciuffa il pareggio al 95’ in nove contro undici

Una FeralpiSalò d’acciaio conquista un pareggio prezioso in casa della Reggiana, un punto che acquista ancora più significato se solo si considera che è maturato al quinto ed ultimo minuto di recupero ed è stato ottenuto in nove contro undici. N

onostante la doppia espulsione subita, la formazione di Zaffaroni non si è mai arresa ed al termine, quando ormai la sconfitta sembra inevitabile, è riuscita a firmare il guizzo del definitivo 1-1 con Balestrero. Spinta dagli ultimi, brillanti risultati, la formazione gardesana parte su buoni ritmi. Sono infatti di marca ospite i primi spunti, ma al 23’ Fiordilino rimedia un’espulsione per un intervento ritenuto pericoloso ai danni di Girma. Nonostante l’inferiorità numerica, la formazione verdeblù rimane in partita e i granata non riescono a creare particolari pericoli dalle parti di Pizzignacco. In pieno recupero, però, Butic rimedia due ammonizioni in pochi minuti e la Feralpisalò si trova così costretta ad affrontare la ripresa con due uomini in meno. La squadra di Nesta spinge in avanti per sfruttare la ghiotta opportunità, ma gli ospiti chiudono bene gli spazi e mantengono inviolata la propria porta. Al 34’, però, i piani dei gardesani sembrano destinati a naufragare con Kabashi che trova di precisione il varco giusto per battere Pizzignacco. Lo svantaggio non induce la compagine di Zaffaroni ad arrendersi e proprio all’ultimo assalto, nel quinto ed ultimo minuto di recupero, sugli sviluppi di una punizione battuta da Manzari, la sfera arriva a Balestrero che in tuffo sigla un pareggio destinato a passare agli annali. Un punto che ribadisce che la matricola verdeblù crede più che mai nella salvezza. Reggiana-FeralpiSalò 1-1 (0-0) Reggiana (3-4-2-1): Bardi 6; Sampirisi 6,5, Rozzio 6, Marcandalli 6; Fiamozzi 6 (15’ st Portanova 6), Crngoj 6 (38’ pt Kabashi 6,5), Bianco 6, Pieragnolo 6 (15’ st Pajac 6,5); Melegoni 6,5 (32’ st Varela 6), Girma 6,5; Antiste 6,5. A disposizione: Sposito; Satalino; Cigarini; Gondo; Reinhart; Libutti; Blanco; Szyminski. All: Alessandro Nesta 6. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Balestrero 6,5, Ceppitelli 6,5, Martella 6 (35’ st Pilati 6); Bergonzi 6,5, Kourfalidis 6, Fiordilino 6, Di Molfetta 6 (24’ st Manzari 6,5), Felici 6 (24’ st Tonetto 6); Compagnon 6 (12’ st Zennaro 6), Butic 5,5. A disposizione: Liverani; Volpe; Krastev; Sau; Herheligiu; Attys; La Mantia; Pietrelli. All: Marco Zaffaroni 6,5. Arbitro: Luca Massimi di Termoli 6. Reti: 34’ st Kabashi; 50’ st Balestrero. Note: ammoniti: Fiordilino; Girma; Butic; Legati; Ceppitelli – espulsi: 23’ pt Fiordilino; 48’ pt Butic – angoli: 10-2 – spettatori: 8.059.