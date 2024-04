FeralpiSalò a Pisa: è caccia ai punti pesanti per la salvezza / Formazioni e diretta tv

Lonato sul Garda (Brescia), 12 aprile 2024 – La FeralpiSalò è pronta a lanciare il suo guanto di sfida al Pisa con la carica di due elementi molto importanti. Da una parte, infatti, la squadra di mister Zaffaroni sta attraversando un buon momento ed è risalita a due soli punti dai play out e a quattro dalla salvezza diretta. Dall’altra i gardesani possono trarre ulteriore convinzione dal fatto che spesso e volentieri riescono a mettere in mostra il meglio delle loro qualità proprio in trasferta e questa visita ai toscani, appena usciti malconci dalla sfida con il Brescia che li ha allontanati dai play off, sembra giungere nel momento giusto per confermare questa prerogativa della compagine gardesana.

Anche guardando alle condizioni dei singoli sembrano giungere indicazioni confortanti per la FeralpiSalò, che sta recuperando gradatamente la rosa al completo. Quello più indietro pare Di Molfetta, che dovrà ancora lavorare per recuperare dal suo infortunio, mentre Balestrero è rientrato in gruppo e, anche se non dovrebbe essere al top, è per lo meno nuovamente a disposizione del proprio allenatore.

In questa vigilia ci sono dunque tutte le premesse per continuare a fare bene, anche se lo stesso Zaffaroni ha invitato a più riprese i suoi giocatori ad affrontare il Pisa, che sarà anche voglioso di riscatto dopo il secco ko patito al “Rigamonti”, con la massima attenzione.

“È una squadra molto organizzata e bene allenata – è l’analisi dei toscani di Marco Zaffaroni – Hanno individualità importanti e sono bravi nel possesso palla. Una caratteristica che non dobbiamo concedere loro di sfruttare. Il Pisa deve fare i conti con le squalifiche, ma ha un organico completo e chi scenderà in campo sarà certamente all’altezza della situazione. Per quel che ci riguarda, in questo momento abbiamo fiducia, ma serve un ulteriore salto di qualità. Portare via punti da Pisa non sarà facile, ma noi dobbiamo dimostrare la maturità che ci può aiutare in questo intento”.

La lotta per rimanere in serie B si sta facendo sempre più serrata e queste, come le ha definite lo stesso allenatore gardesano, sono le partite più belle da giocare, quelle nelle quali la matricola verdeblù è fermamente decisa a dimostrare a suon di risultati di meritare di rimanere tra i cadetti. Probabili formazioni: Pisa (3-5-2): Loria; Calabresi, Leverbe, Hermannsson; D’Alessandro, Esteves, Valoti, Touré, Beruatto; Moreo, Bonfanti. All: Fabio Aquilani.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Letizia; Dubickas, La Mantia. All: Marco Zaffaroni.

La partita si giocherà domani, sabato 13 aprile, alle 14, all’Arena Garibaldi di Pisa e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.