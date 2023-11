FeralpiSalò-Reggiana, per Marco Zaffaroni debutto con una sfida-verità

Salò (Brescia) – È già arrivato il momento di passare la parola al campo, per Marco Zaffaroni. Il nuovo allenatore della FeralpiSalò è giunto sulle sponde del Garda solo lo scorso lunedì 22 ottobre, ma domani dovrà fare il suo esordio sulla panchina verdeblù (anche se per la precisione si tratta di quella del “Garilli” di Piacenza e non del “Turina”) e lo dovrà fare in una di quelle partite che classicamente mettono in palio punti che valgono doppio.

Il calendario propone infatti una sfida tra matricole, visto che la compagine salodiana riceverà la visita di un’altra neo-promossa come la Reggiana. Per rendere un’idea chiara dell’importanza del match delle 14 di domani, basta considerare che la FeralpiSalò, penultima, si trova a sei lunghezze dalla prima posizione utile per la salvezza che, in questo momento, è occupata proprio dai granata emiliani. Un duello diretto che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare, dunque, con i gardesani che sono chiamati ad aprire con il piede giusti il nuovo ciclo affidato a mister Zaffaroni.

Il tecnico, che lo scorso anno ha condotto il Verona a centrare una permanenza in serie A che a un certo punto sembrava proibitiva, ha dichiarato di non voler portare grandi cambiamenti, ma di voler lavorare in modo deciso sull’aspetto mentale di un gruppo sfiduciato dai risultati negativi. Un organico, profondamente rinnovato rispetto a quello che solo pochi mesi fa ha vinto il Campionato di serie C, che deve fare i conti anche con diversi problemi fisici. In questo senso, oltre ai lungodegenti Voltan e Da Cruz, stanno lavorando a parte giocatori come Butic, Kourfalidis e Martella, che si sono uniti agli acciaccati Camporese, Ferrarini e Tonetto e che ben difficilmente saranno recuperabili in vista della sfida-verità con una Reggiana che è stata rilanciata dal prezioso successo con il Venezia.

Per mister Zaffaroni, infine, c’è pure un quesito non di poco conto dal punto di vista tattico, visto che il suo predecessore, Stefano Vecchi, nelle ultime partite era passato alla difesa a tre nel tentativo di consolidare un reparto troppo perforabile. L’ex allenatore di Monza, Albinoleffe e Cosenza proseguirà in questa nuova direzione o deciderà di ripristinare la retroguardia a quattro che è stata la fertile base dei successi colti nelle ultime due stagioni dai gardesani? Tra poche ore sarà possibile scoprire i dettagli di questa attesa “prima” della FeralpiSalò targata Zaffaroni. Probabili formazioni: FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Ceppitelli, Pilati, Bacchetti; Bergonzi, Carraro, Fiordilino, Zennaro, Felici (Compagnon); La Mantia, Sau. All: Marco Zaffaroni. Reggiana (3-5-2): Bardi; Marcandalli, Rozzio, Szyminski; Portanova, Crnigoj, Cigarini, Girma, Pieragnolo; Antiste, Gondo. All: Alessandro Nesta.

La gara si gioca domani, sabato 28, alle 14, allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky e su Dazn.