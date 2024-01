Serie B: la FeralpiSalò vola, il Lecco crolla

Brescia – Continua l’eccezionale rincorsa della FeralpiSalò, che batte con grande autorità il Lecco, lo affianca in classifica e si porta ad una sola lunghezza dalla zona play out. A questo punto la salvezza, che fino a poche giornate fa poteva essere considerata una sorta di miraggio per i gardesani, è diventata un obiettivo nel quale credere fortemente. Una convinzione sempre più consolidata, che ha tratto nuovi spunti dalla prestazione vittoriosa e determinata nel derby dei laghi con la compagine lariana, che si è trovata ben presto ad inseguire e non è più riuscita a raddrizzare la situazione.

In effetti la compagine bluceleste cerca di partire a spron battuto, ma la formazione verdeblù lascia il segno al primo affondo. È solo il 10’ quando, sugli sviluppi del primo angolo della partita, Martella si porta in avanti e di testa insacca il rapido vantaggio dei padroni di casa. La rete carica ulteriormente la FeralpiSalò, che va subito vicina al raddoppio e al 18’ con Di Molfetta costringe Melgrati ad una difficile parata. Scampato il pericolo, gli ospiti sfiorano il pareggio con Galli, ma Pizzignacco si supera e devia in angolo, ripetendosi pochi minuti più tardi prima su Buso e poi su Crociata.

La squadra di Zaffaroni riesce a così a superare senza danni la sfuriata della squadra bluceleste e si presenta alla ripresa in vantaggio. Il Lecco è deciso a raddrizzare la situazione e si rende subito minaccioso con Sersanti, che, però, al 21’ sbaglia il retropassaggio a Melgrati e consente a Felici di impossessarsi della sfera per il raddoppio che mette le ali alla formazione di Zaffaroni. I gardesani giocano ormai in tutta tranquillità e dopo soli 4’ ancora Felici serve al centro a Butic il pallone per il tris. Il Lecco cerca di non arrendersi e al 34’ Buso accorcia le distanze, ma ormai la gara è nelle mani della FeralpiSalò che nel finale sigla il quarto gol ancora con Butic al 41’ e la definitiva cinquina con Tonetto al 51’. I gardesani con questo ruolino di marcia (13 punti nelle ultime sei partite) possono davvero “vedere” la salvezza. FeralpiSalò-Lecco 5-1 (1-0) Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Balestrero 6,5, Ceppitelli 6, Martella 6,5; Bergonzi 6,5, Kourfalidis 6,5 (45’ st Hergheligiu sv), Fiordilino 6, Di Molfetta 6,5 (29’ st Zennaro 6), Felici 7 (29’ st Tonetto 6); Dubickas 6 (37’ st La Mantia sv), Butic 6,5 (45’ st Pietrelli sv). A disposizione: Volpe; Krastev; Pilati; Compagnon; Sau; Parigini. All: Marco Zaffaroni 7. Lecco (4-3-3): Melgrati 6; Lepore 6, Celjak 6, Bianconi 5,5 (28’ st Battistini 6), Caporale 5,5; Sersanti 5,5, Galli 5,5 (8’ st Listkowski 6), Ionita 6,5; Crociata 5,5 (24’ st Salcedo 6), Novakovich 6, Buso 6,5. A disposizione: Saracco; degli Innocenti; Eusepi, Salomaa; Frigerio; Louakima; Marrone; Guglielmotti; Di Stefano. All: Emiliano Bonazzoli 5,5. Arbitro: Daniele Minelli di Varese 6. Reti: 10’ pt Martella; 21’ st Felici; 25’ st e 41’ st Butic; 34’ st Buso; 51’ st Tonetto. Note: ammoniti: Martella; Galli; Bergonzi; Felici – angoli: 1-7 - recupero: 1’ e 6’ – spettatori: 1.282 (di cui 636 ospiti).