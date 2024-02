La FeralpiSalò sconfitta a Bari su rigore, Sibilli firma la rete dell’1-0

La FeralpiSalò lotta a testa alta a Bari dove costruisce diverse buone giocate, ma si deve arrendere davanti ad un rigore siglato da Sibilli al 33’ della ripresa. È questo, in effetti, l’episodio che fa la differenza e che decide un incontro sostanzialmente equilibrato, che ha visto la squadra di Iachini cercare di assumere le redini del gioco, ma ha anche posto in evidenza l’atteggiamento propositivo dei gardesani, che hanno tentato sino all’ultimo istante di gioco di tornare a casa con un risultato positivo.

L’avvio è subito su ritmi elevati. Gli ospiti pungono con Balestrero, mentre i Galletti replicano con Maita e Sibilli, ma il punteggio rimane immutato. Con il passare dei minuti i pugliesi tentano di aumentare i giri del loro motore, ma la rete difesa da Pizzignacco non corre particolari pericoli. Dopo gli spunti di Ricci, Edjouma e Sibilli, ben controllati dalla difesa verdeblù, l’ultimo guizzo del primo tempo è di marca ospite, con una secca sventola di Kourfalidis che finisce di poco sopra la traversa.

In avvio di ripresa il Bari cerca di spingere in avanti con maggiore decisione. Ricci, Edjouma e Kallon si rendono minacciosi, ma il risultato non cambia sino al 33’, quando un tiro di Lulic viene toccato con il braccio da Di Molfetta per un rigore che lo specialista Sibilli trasformando spiazzando Pizzignacco. Lo svantaggio è un duro colpo per la squadra di Zaffaroni che, però, non si perde d’animo e reagisce con carattere. I gardesani tentano di raddrizzare la situazione sino al termine del lungo recupero, ma nonostante la tenacia non riescono a firmare la rete del pur meritato pareggio e sono costretti ad abbandonare il San Nicola a mani vuote. BARI-FERALPISALÒ 1-0 (0-0) Bari (4-3-1-2): Brenno 6,5; Dorval 6, Vicari 6,5, Di Cesare 6,5, Ricci 6,5; Maita 6,5 (21’ st Lulic 6), Benali 6, Edjouma 6,5; Sibilli 6,5 (48’ st Matino sv); Menez 6 (18’ st Kallon 6), Puscas 6 (48’ st Nasti sv). A disposizione: Pissardo; Bellomo; Achik; Maiello; Guiebre; Zuzek; Pucino; Acampora. All: Beppe Iachini 6,5. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6; Balestrero 6,5 (34’ st Pietrelli sv), Ceppitelli 6, Martella 6; Bergonzi 6, Kourfalidis 6,5, Fiordilino 6, Di Molfetta 6 (42’ st Attys sv), Felici 6,5 (42’ st Tonetto sv); Dubickas 6 (17’ st Manzari 6), Butic 6 (17’ st La Mantia 6). A disposizione: Liverani; Volpe; Krastev; Pilati; Hergheligiu; Letizia. All: Marco Zaffaroni 6. Arbitro: Alberto Santoro di Messina 6. Reti: 33’ st Sibilli (rig.). Note: ammoniti: Di Cesare; Sibilli; Lulic; Attys – angoli: 4-0 – recupero: 1’ e 8’ – spettatori: 15.412 (di cui 22 ospiti).