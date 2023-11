Feralpisalò travolta 0-3 dalla Reggiana: allenatore nuovo ma soliti errori

L’avventura di mister Zaffaroni sulla panchina della Feralpisalò inizia con una secca sconfitta (0-3) con la Reggiana.

Una gara che non mostra il nuovo spirito e l’attenzione costante richiesti dal nuovo allenatore ai giocatori gardesani, che vanno subito in svantaggio (ancora per un errore del reparto arretrato) e lasciano gradatamente via libera agli emiliani, che possono mettere in cassaforte il risultato già in avvio di ripresa.

Quella che avrebbe dovuto essere la partita della scossa per la formazione verdeblù, in pratica, dura solo 8’. Il tempo agli ospiti di controllare la fiammata iniziale dei padroni di casa e costruire la prima azione. La palla giunge ad Antiste che si libera molto bene di Bacchetti e trafigge Pizzignacco. Il gol subìto a freddo complica ulteriormente il compito della FeralpiSalò, che non riesce a reagire e deve soffrire per le folate dei granata. Antiste è letteralmente imprendibile per la retroguardia verdeblù e Pizzignacco viene chiamato ancora in causa a più riprese. I gardesani cercano di rimanere in partita, ma riescono ad impegnare Bardi solo su calcio di punizione. Troppo poco per una Reggiana che sul finire del primo tempo torna a colpire. Il Var ravvisa un fallo di Pilati ai danni di Portanova e al 43’ Cigarini, dal dischetto, firma il raddoppio che ipoteca con ampio anticipo la vittoria. Nella ripresa la squadra di Zaffaroni torna in campo decisa a riaprire la contesa. Al 7’ una sventola dal limite di Compagnon colpisce la traversa, ma i segnali di ripresa si fermano qui, visto che solo 3’ più tardi arriva il tris, con Pieragnolo che ribatte in rete una respinta di Pizzignacco sul lanciato Antiste, liberato in posizione favorevole da Portanova. La terza rete cala mestamente il sipario sulle speranze di rimonta di una FeralpiSalò che non riesce nemmeno a segnare il gol della bandiera e deve trepidare per una Reggiana, ormai sicura del risultato, che sfiora in diverse circostanze il poker. Il risultato, comunque, non cambia più sino al termine e la FeralpiSalò esce dal campo del “Garilli” con un secco 3-0 sulle spalle e la consapevolezza che sabato a Cosenza servirà una prestazione ben diversa sotto tutti i punti di vista. Feralpisalò-Reggiana 0-3 (0-2) FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Pilati 5,5, Ceppitelli 5 (37’ st Bergonzi sv), Bacchetti 5,5; Felici 6, Kourfalidis 6 (13’ st Zennaro 6), Fiordilino 6 (24’ st Carraro 6), Balestrero 6, Parigini 5,5 (24’ st Martella 6); La Mantia 5,5, Compagnon 5,5 (13’ st Butic 6). A disposizione: Minelli; Volpe; Hergheligiu; Verzeletti; Pietrelli; Sau; Gjyla. All: Marco Zaffaroni 5,5.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi 6; Szyminski 6 (1’ st Libutti 6), Rozzio 6,5, Marcandalli 6,5, Pieragnolo 6,5 (29’ st Fiamozzi 6); Portanova 6, Cigarini 6,5 (24’ st Nardi 6), Bianco 6,5; Girma 6,5, Antiste 7 (24’ st Crngoj 6); Gondo 6,5. A disposizione: Sposito; Satalino; Kabashi; Da Riva; Melegoni; Shaibu; Varela; Lanini. All: Alessandro Nesta 6,5.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini 6.

Reti: 8’ pt Antiste; 43’ pt Cigarini (rig.); 10’ st Pieragnolo

Note: Ceppitelli; Gondo; Felici – angoli: 6-3 - recupero: 1’ e 3’ – spettatori: 1.950.