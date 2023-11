La Cremonese vince allo sprint con il Cittadella

La Cremonese vince ancora in trasferta e batte 2-1 il Cittadella. Una vittoria fortemente voluta quella della formazione di Stroppa, che matura però in pieno recupero grazie ad un gol di Vazquez, che riporta avanti gli ospiti dopo il botta e risposta ravvicinato tra Ravanelli e Vita. Sin dai primi minuti sono gli ospiti a dare maggiore continuità al loro gioco. I patavini non stanno certo a guardare, ma i grigiorossi si fanno preferire. La squadra di mister Stroppa cerca di rendersi pericolosa con Zanimacchia (due volte), Buonaiuto e Coda, mentre sul fronte opposto Sarr deve intervenire al 26’ per neutralizzare una difficile conclusione di Pavan. Superata la mezz’ora, il Cittadella aumenta a sua volta i giri del motore e l’incontro si fa più ricco di capovolgimenti di fronte anche se rimangono di marca cremonese gli spunti di maggior interesse, con Coda ed Okereke che prima dell’intervallo insidiano Kastrati. Il punteggio rimane comunque fermo sullo 0-0 e le due contendenti affidano alla ripresa il compito di definire le sorti della gara.

Nel secondo tempo la formazione di Stroppa fa capire in modo chiaro di non volersi accontentare del pareggio ed aumenta la sua pressione, ma il Cittadella si mostra più incisivo e punge con veloci folate. Dopo un tiro di Maistrello che non inquadra lo specchio della porta da posizione più che interessante, i grigiorossi cercano lo spunto in grado di sbloccare il risultato primo con Buonaiuto e poi con Vazquez. Gli sforzi della Cremonese vengono così premiati al 34’, quando Ravanelli trasforma un angolo calciato da Castagnetti nella rete che sembra aprire la porta alla vittoria fortemente voluta dalla formazione di Stroppa. Ancora una volta, però, il vantaggio dei grigiorossi è di brevissima durata, visto che al Cittadella bastano solo 3’ per insaccare con Vita l’immediato pareggio che sembra spegnere sul nascere gli entusiasmi degli ospiti. La Cremonese, però, non vuole accontentarsi e al 3’ di recupero firma con un guizzo di testa di Vazquez la rete che vale tre punti che possono rilanciare in modo significativo le ambizioni della squadra di mister Stroppa che adesso scenderà in campo allo “Zini” per sfidare nuovamente il Cittadella in Coppa Italia, mentre la serie B tornerà domenica 5 novembre, sempre in caso, con lo Spezia. Cittadella-Cremonese 1-2 (0-0) Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 6 (24’ pt Giraudo 6), Pavan 6, Angeli 6, Carissoni 6; Vita 6,5, Branca 6 (16’ st Danzi 6), Amatucci 6 (31’ st Carriero 6); Cassano 6 (31’ st Mastrantonio 6); Pittarello 6, Magrassi 6 (16’ st Maistrello 6). A disposizione: Maniero; Pandolfi; Frare; Kornvig; Saggionetto; Rizza; Negro. All: Edoardo Gorini 6.

Cremonese (3-5-2): Sarr 6; Antov 6, Ravanelli 6,5, Bianchetti 6; Ghiglione 6 (14’ st Sernicola 6), Pickel 6, Castagnetti 6,5, Buonaiuto 6,5 (40’ st Collocolo sv), Zanimacchia 6,5 (40’ st Quagliata sv); Okereke 6 (14’ st Vazquez 6,5), Coda 6 (29’ st Tsadjout 6). A disposizione: Jungdal; Collocolo; Ciofani; Tuia; Valzania; Abrego; Quagliata; Lochoshvili; Bertolacci. All: Giovanni Stroppa 6,5.

Arbitro: Giacomo Camplone 6

Reti: 34’ st Ravanelli; 37’ st Vita.

Note: ammoniti: Antov; Magrassi; Carissoni; Giraudo – angoli: 4-7 – recupero: 2’ e 5’.