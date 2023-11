La FeralpiSalò deve rialzare la testa a Cosenza. Diretta tv, quando e dove

Sin dal suo arrivo sulla panchina della FeralpiSalò, mister Zaffaroni ha ribadito di voler proseguire il suo percorso senza soffermarsi sulla natura di “ultima spiaggia” che in situazioni del genere viene affibbiata da gran parte degli addetti ai lavori alla partita di turno per una squadra che si trova in coda alla classifica.

Sottolineato questo, bisogna comunque rimarcare che la gara di domani in casa del Cosenza riveste grandissima importanza per la matricola gardesana, che non solo è scivolata all’ultimo posto, ma ha iniziato il nuovo percorso tecnico con l’identica sconfitta per 3-0 che ha portato alla fine del cammino in verdeblù di Stefano Vecchi. Le due nette sconfitte con Catanzaro e Reggiana, oltre ad avere imprigionato sul fondo la Feralpisalò, hanno evidenziato limiti ben precisi nell’organico che è stato allestito per questo che è stato definito a più riprese il “primo, storico campionato di serie B” della compagine lacustre. Dati come quello della peggior difesa e dell’attacco meno prolifico, del resto, spingono in questa direzione, anche se Marco Zaffaroni (uno degli ex rossoblù della gara insieme a La Mantia, Butic e Fiordilino, senza dimenticare Camporese, che è ancora fermo ai box da inizio stagione) è deciso far partire la risalita di Balestrero e compagni. Dopo la soffertissima salvezza strappata lo scorso anno nel recupero dei play off con il Brescia, i calabresi quest’anno sono ripartiti con il piede giusto e sono decisi a proseguire il positivo cammino intrapreso. Un avversario esperto e motivato per una FeralpiSalò che, al contrario, deve ritrovare morale e convinzione (“Vietato abbattersi” è il ritornello di mister Zaffaroni) così da riuscire a mettere in campo (finalmente) tutte le qualità a disposizione ed iniziare una rincorsa che non può attendere oltre, visto che, a questo punto, se è vero che i play out distano “solo” due punti, la salvezza diretta è già lontana sette punti.

Un ruolino di marcia da invertire immediatamente e, proprio da una trasferta ricca di insidie come quella di Cosenza, la FeralpiSalò, con cuore ed orgoglio, può trovare le energie e la fiducia (oltre che i punti, naturalmente) necessarie per tornare ad alimentare la fiamma della speranza.

Probabili formazioni:

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, Fontanarosa; Praszelik, Calò; Canotto, Mazzocchi, Florenzi; Forte. All: Caserta.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti; Letizia (Felici), Kourfalidis, Fiordilino, Balestrero, Martella (Parigini); La Mantia, Butic. All: Zaffaroni.

La gara si giocherà domani, sabato 4 novembre, alle ore 14 allo Stadio San Vito - Marulla di Cosenza e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.