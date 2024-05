La FeralpiSalò perde a Venezia e saluta la serie B

Una prova ancora una volta generosa non è bastata alla FeralpiSalò per violare il campo di un motivato Venezia e regalarsi così la possibilità di sperare fino all’ultima giornata nella possibilità di raggiungere almeno i playout.

Dopo un campionato trascorso nelle retrovie, la matricola gardesana è costretta a salutare il torneo cadetto e a fare ritorno in serie C. La squadra di Zaffaroni si presenta al “Penzo” contando più che altro sulla matematica per mantenere in vita la fiammella della speranza, ma sul fronte opposto gli arancioneroverdi, in lotta per consolidare il terzo posto e per continuare ad inseguire il secondo posto che vale la promozione diretta, non possono concedere punti. Il primo tempo si mostra combattuto e con buone occasioni su entrambi i fronti. Il primo brivido lo offrono proprio gli ospiti, che al 13’ sfiorano il vantaggio con Kourfalidis, mentre i lagunari rispondono nel finale con Gytkjaer e Pohjanpalo che chiamano Pizzignacco ad un doppio, decisivo intervento.

Le due contendenti vanno così al riposo a reti inviolate e affidano alla ripresa il compito di concretizzare la vittoria fortemente voluta. Il Venezia spinge con convinzione nei primi minuti e dopo un nuovo, provvidenziale intervento di Pizzignacco su Pierini, al 15’ arriva il vantaggio dei padroni di casa, con il bomber Pohjanpalo che insacca la sfera in bello stile. Si fa sempre più in salita la strada per la formazione di Zaffaroni che, però, non si arrende e non solo rimane in partita, ma al 38’ riesce a firmare il pareggio con Compagnon che riaccende le speranze della compagine verdeblù di un successo in extremis. A questo punto la FeralpiSalò gioca il tutto per tutto in avanti, ma non riesce a concretizzare il sorpasso e al 3’ di recupero insacca il raddoppio di Pohjanpalo, che sigilla in modo ancora più amaro l’immediato ritorno in serie C della squadra gardesana, che venerdì sera chiuderà la sua avventura tra i cadetti con l’ormai ininfluente match casalingo con una Ternana che invece si giocherà l’intera stagione.

Venezia-FeralpiSalò 2-1 (0-0) Venezia (3-5-2): Joronen 6; Idzes 6,5, Svoboda 6,5, Altare 6 (27’ st Dembelé 6); Candela 6,5, Jajalo 6 (1’ st Tessmann 6,5), Busio 6 (27’ st Andersen 6), Lella 6 (1’ st Pierini 6,5), Bjarkason 6 (16’ st Ellertsson 6,5); Pohjanpalo 7, Gytkjaer 6. A disposizione: Bertinato; Grandi; Modolo; Cheryshev; Ullmann; Andersen; Olivieri. All: Paolo Vanoli 6,5. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 6,5, Ceppitelli 6 (34’ st Krastev sv), Pilati 6; Felici 6, Kourfalidis 6,5, Fiordilino 6 (27’ st Pietrelli 6), Zennaro 6 (27’ st Giudici 6), Letizia 6; Dubickas 6 (19’ st Compagnon 6,5), La Mantia 6. A disposizione: Liverani; Volpe; Voltan; Hergheligiu; Attys. All: Marco Zaffaroni 6. Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna 6. Reti: 15’ st e 48’ st Pohjanpalo; 38’ st Compagnon. Note: ammonito: Lella; La Mantia; Svoboda; Dembelé; Ellertsson; Andersen – angoli: 3-5 - recupero: 0 e 5’ – spettatori: 8.991 (di cui 45 ospiti).