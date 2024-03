FeralpiSalò, colpaccio a Modena: tre punti per sperare ancora nella salvezza

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la FeralpiSalò. La squadra gardesana si impone 3-2 a Modena al termine di una partita caratterizzata da tre rigori e da infinite proteste. La formazione di Zaffaroni è stata premiata dalla ferma voglia di vincere, che le ha consentito di firmare il gol del sorpasso proprio all’inizio del lungo recupero della ripresa, un sorpasso da tre punti che alimenta nuove speranze di salvezza per la matricola verdeblù.

La gara da vincere a tutti i costi si mette subito in salita per la squadra verdeblù, che al 1’ devono difendersi da una conclusione dell’ex Corrado, mentre al 6’ vengono trafitti da Abiuso, che di testa fa fruttare un angolo ben battuto da Palumbo. Il rapido vantaggio carica ulteriormente gli emiliani, che continuano a spingere in avanti, mentre gli ospiti non riescono a reagire. Con il passare dei minuti, però, la formazione di Zaffaroni sale di tono e riesce a costruire le prime occasioni con Felici e Letizia, ma sul fronte opposto i padroni di casa non tolgono il piede dall’acceleratore e sfiorano il raddoppio con Gliozzi. Al 34’, però, la tenacia della FeralpiSalò ottiene il premio desiderato e Di Molfetta trafigge Seculin con una sventola precisa e imprendibile. Dopo una prodezza di Pizzignacco che 2’ più tardi nega la doppietta ad Abiuso, superata la mezz’ora il Var diventa protagonista di una partita che si trascina tra proteste e contro-proteste. Dapprima viene negato il rigore chiesto dal Modena e poi, al 7’ di recupero, viene assegnato quello richiesto dalla FeralpiSalò, che va così al riposo in vantaggio grazie alla bella esecuzione di Butic. Nella ripresa i canarini si spingono in avanti per raddrizzare la situazione, ma la difesa gardesana è attenta e non corre particolari pericoli fino al 21’, quando il neo-entrato Dubickas atterra Bozanhaj per il rigore del 2-2 che Palumbo trasforma con freddezza. Le richieste al Var non sono però ancora finite e al 26’ la gara si ferma ancora una volta per un contatto nell’area emiliana tra Pilati e Gerli. L’arbitro, che inizialmente aveva assegnato il tiro dagli undici metri alla FeralpiSalò, dopo avere visto le immagini torna sulla sua decisione e revoca il rigore ai gardesani. La sfida rimane aperta sino alla fine. Gli ospiti, che non possono accontentarsi del pareggio, spingono sino al termine alla ricerca dello spunto vincente e al 43’ l’arbitro assegna il terzo rigore di giornata. Questa volta il contrasto è tra Zennaro e Oukhadda e la trasformazione è di La Mantia che assegna ai gardesani tre punti d’oro per continuare il loro inseguimento alla salvezza. Modena-FeralpiSalò 2-3 (1-2) Modena (3-4-3): Seculin 6; Riccio 6 (43’ st Manconi sv), Zaro 6, Cau 6; Ponsi 6 (35’ st Oukhadda 5,5), Palumbo 6,5 (35’ st Magnino sv), Gerli 6,5, Corrado 6,5; Abiuso 6,5, Gliozzi 6 (8’ st Strizzolo 6), Duca 6 (8’ st Bozanhaj 6). A disposizione: Gagno; Pergreffi; Santoro; Tremolada; Battistella; Cotali; Di Stefano. All: Paolo Bianco 6. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6; Bergonzi 6, Pilati 6,5, Martella 6; Letizia 6 (36’ st Giudici sv), Kourfalidis 6, Fiordilino 6,5, Di Molfetta 6,5 (36’ st Zennaro 6), Felici 6,5; Manzari 6 (19’ st Dubickas 5,5), Butic 6,5 (19’ st La Mantia 6,5). A disposizione: Liverani; Volpe; Tonetto; Balestrero; Krastev; Ceppitelli; Hergheligiu; Pietrelli. All: Marco Zaffaroni 6,5. Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo 5,5. Reti: 6’ pt Abiuso; 34’ pt Di Molfetta; 52’ pt Butic (rig.); 21’ st Palumbo (rig.); 46’ st La Mantia. Note: ammoniti: Cauz; Letizia; Duca; Ponsi; Felici – angoli: 5-5 - recupero: 8’ e 5’ – spettatori: 7.864.