FeralpiSalò-Parma, gardesani a caccia di punti per la rincorsa salvezza

Brescia, 15 marzo 2024 – La FeralpiSalò è decisa a proseguire la sua rincorsa alla salvezza anche nel match di domani (fischio d’inizio alle 14 allo Stadio Garilli di Piacenza) con il Parma capolista.

Numeri alla mano, il pronostico della vigilia è dalla parte dei gialloblù, ma, dopo il successo all’ultimo assalto di sabato scorso in casa del Modena, la compagine gardesana vuole dare tutto per riassaporare il dolce profumo della vittoria: “Sono stati bravi – è l’analisi dei ducali di mister Zaffaroni – a dare continuità al lavoro dello scorso anno. Hanno qualità, sono completi ed hanno tanti ricambi. Meritano il primo posto e noi ne siamo consapevoli, ma sappiamo anche di dover fare un’ottima partita, combattendo fino in fondo e provando in tutti i modi a strappare punti”. Del resto la formazione verdeblù, risalita a due soli punti dalla zona play out, si trova in un momento felice: “Il morale è altissimo. Veniamo da un buon risultato e da una prestazione di alto livello, anche se sappiamo di dover proseguire in questo modo perché abbiamo bisogno di altri punti”.

Per quel che riguarda i singoli componenti della rosa, con la compagine di Pecchia saranno certamente indisponibili, oltre agli infortunati di lungo corso, lo squalificato Felici e Compagnon, che continua a lavorare a parte. Sul fronte opposto è invece pienamente recuperato Ceppitelli, pronto a riprendere il suo posto in difesa, così come potrebbe accadere a Balestrero, anche se l’ormai ex centrocampista, arretrato con brillanti risultati nella linea dei tre centrali, è tornato in gruppo, ma non pare ancora al top della forma. In caso di forfait dell’ultima ora, dovrebbe prenderne il posto Pilati, che quando è stato chiamato in causa ha sempre ripagato la fiducia. Conquistare un risultato positivo con la prima della classe richiede però alla FeralpiSalò un elemento che va al di là dell’apporto dei singoli ed è la necessità che tutta la squadra, unita e compatta, mette in campo domani quel qualcosa in più (un mix tra cuore, grinta ed orgoglio) che è indispensabile per frenare la corsa dei ducali verso la serie A. Probabili formazioni FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (Pilati), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Letizia; Butic (La Mantia), Manzari. All: Marco Zaffaroni. Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Dichiara; Estevez, Hernani; Mihaila, Man, Benedyczak; Bonny. All: Fabio Pecchia. La partita si giocherà domani, sabato 16 marzo, alle ore 14 allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky e Dazn.