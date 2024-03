Serie B, FeralpiSalò: arriva la Sampdoria, duello per la salvezza diretta

Salò (Brescia) – Dopo il fondamentale successo nel turno infrasettimanale in casa dello Spezia, la FeralpiSalò è davanti ad un’altra “finale”. Domani, infatti, la squadra di mister Zaffaroni ospiterà la Sampdoria con la concreta possibilità di risalire a quattro punti dalla salvezza diretta. Una nuova vittoria, in effetti, permetterebbe alla matricola gardesana di spiccare un balzo in avanti di assoluto rilievo, visto che non solo potrebbe avvicinarsi ulteriormente ai play out, ma dimostrerebbe nel modo più concreto di avere le carte in regola per credere fino in fondo nella possibilità di rimanere in serie B.

I blucerchiati guidati da Pirlo e dal suo staff bresciano sono un avversario scomodo e difficile da decifrare. Nell’ultima trasferta sono riusciti a conquistare tre punti a Cosenza, ma in casa si sono arresi alla Cremonese mettendo in mostra una certa fragilità difensiva. Se a tutto questo si aggiungono i seri problemi societari e l’elenco sempre lungo degli infortunati e degli assenti, è facile capire come la compagine verdeblù è chiamata a dare fondo alle risorse a disposizione per inseguire il bottino pieno contro una rivale che può e deve essere alla sua portata. Il problema è che se la Samp piange per tutti gli indisponibili, la FeralpiSalò da questo punto di vista non ride di certo. In effetti, pur senza dimenticare Ferrarini, che ha già finito la stagione senza quasi neppure cominciarla, e Voltan, che ha trascorso più tempo in infermeria che sul campo, mister Zaffaroni per il match di domani non potrà contare su Compagnon, Dubickas, Ceppitelli, Martella e sul lungodegente Carraro.

Le speranze di recuperare in extremis almeno uno dei componenti del quartetto appena citato (Martella) sono ridotte al lumicino, mentre non dovrebbero esserci particolari problemi per Butic, che ha saltato per un attacco influenzale il duello-salvezza con lo Spezia. Assenze che rendono particolarmente complicata la situazione in difesa, un reparto che sarà ancora una volta del tutto rinnovato dallo stesso Zaffaroni, che dovrà varare il trio Bergonzi-Pilati-Balestrero che ha giocato insieme solo nella ripresa al “Picco”. Una ragione in più per attingere alla preziosa linfa di entusiasmo e convinzione che ha trasmesso il blitz vincente in casa dello Spezia, un exploit assolutamente da ripetere domani con un’altra ligure che certo non sta vivendo la sua stagione migliore come la Sampdoria. Probabili formazioni: FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Manzari, Butic (La Mantia). All: Zaffaroni. Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic (Depaoli), Askildsen (Kasami), Yepes, Darboe, Barreca (Giordano); Alvarez, De Luca. All: Pirlo. La partita si giocherà domani, domenica 3 marzo, alle 16.15, allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky e Dazn.