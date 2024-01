La FeralpiSalò vuole continuare la sua risalita: si riparte da Bolzano

La FeralpiSalò è decisa a riprendere il suo cammino dal preciso punto nel quale lo ha lasciato alla fine del 2023. La matricola gardesana, in effetti, è prigioniera dell’ultimo posto, a -4 dai play out e -6 dalla salvezza diretta, ma ha chiuso l’andata raccogliendo ben sette punti nel trittico, apparentemente proibitivo, con Cremonese, Sampdoria e Venezia. Tre partite che hanno permesso alla squadra di Zaffaroni non solo di arricchire in modo fondamentale una classifica più che deficitaria, ma hanno trasmesso a tutto il gruppo una preziosa iniezione di fiducia che dev’essere fatta fruttare nel duello diretto di domani (fischio d’inizio alle 14) in casa del Sudtirol. In effetti, dopo la splendida stagione vissuta all’esordio in B, che li ha portati a sfiorare un incredibile balzo in serie A, gli altoatesini quest’anno stanno faticando (e non poco), tanto che sono sulla soglia della zona play out e sono nel pieno di un periodo decisamente negativo. Una situazione delicata, della quale è chiamata ad approfittare la formazione verdeblù per conquistare una vittoria che rialzerebbe in modo deciso le quotazioni della FeralpiSalò nell’inseguimento alla salvezza. Al “Druso” la compagine di mister Zaffaroni si presenterà ancora una volta in condizioni precarie e la partenza per altri lidi di due difensori come Bacchetti (alla Casertana) e Camporese (al Cosenza) ha reso ancora più problematica la situazione nel reparto arretrato verdeblù, tanto che non sarà affatto agevole individuare i tre centrali della difesa a tre. Potrebbe essere la volta buona per rivedere in campo Pilati (la cui partenza verso Vicenza è stata fermata in modo risoluto), ma pare credibile anche che l’esperimento dell’eclettico Balestrero retrocesso sulla linea dei difensori possa venire riproposto pure a Bolzano. Per il resto, in attesa dei nuovi innesti che dovranno innalzare il tasso tecnico e qualitativo del gruppo, si va verso una probabile conferma dello schieramento che ha fatto così bene nel finale dell’andata. Il tutto, naturalmente, con il compito (da non mancare) di trasferire all’anno nuovo il rendimento e la convinzione della parte finale di quello vecchio… Probabili formazioni: Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Davi, Lunetta; Kofler, Tait, Peeters, Casiraghi; Rauti, Pecorino. All: Federico Valente. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. All: Marco Zaffaroni. La gara si giocherà sabato 13 gennaio, alle ore 14 allo Stadio Druso di Bolzano e sarà visibile su Sky e Dazn.