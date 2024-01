La FeralpiSalò perde 1-0 in casa del Sudtirol e resta in fondo alla classifica

Sconfitta molto amara per la FeralpiSalò nella prima gara del 2024. In casa di un rivale diretto come il Sudtirol, la squadra di Zaffaroni mette in mostra una prova sostanzialmente positiva e tiene testa agli altoatesini, ma, ancora una volta, non riesce a pungere nel momento di concludere e deve arrendersi davanti al guizzo di Casiraghi che al 31’ della ripresa fa la differenza e condanna i gardesani a rimanere isolati sul fondo della classifica con solo 14 punti.

La gara parte subito su ritmi piuttosto elevati e, anche se i biancorossi, cercano di far valere il fattore campo, con il passare dei minuti aumentano i giri del motore degli ospiti, che si rendono minacciosi con Felici e Bergonzi, ma la rete difesa da Poluzzi rimane inviolata. Al 27’ Casiraghi serve bene Merkaj che con un preciso colpo di testa colpisce il palo, ma la replica della formazione verdeblù non si fa attendere e solo un provvidenziale intervento di Cagnano impedisce a Bergonzi di depositare in rete un pallone che sembrava ormai destinato a finire alle spalle di Poluzzi.

Il primo tempo si chiude con la traversa colpita da Masiello, un’opportunità che carica il Sudtirol e lo fa tornare in campo con grande decisione nella ripresa. Le prime occasioni sono però di marca ospite con Compagnon e Felici, ma la formazione di Zaffaroni non riesce a firmare il sospirato vantaggio che arriva invece per gli altoatesini. Corre il 31', quando Ciervo serve Casiraghi, che si destreggia bene tra le maglie della difesa verdeblù e insacca il gol che vale i tre preziosi punti in palio. La FeralpiSalò, in effetti, cerca di raddrizzare la situazione sino alla fine del recupero, ma il punteggio non cambia più sancendo così la dodicesima sconfitta stagionale della matricola gardesana. SUDTIROL-FERALPISALÒ 1-0 (0-0) Sudtirol (3-5-2): Poluzzi 6,5; Kofler 6 (38’ st Giorgini sv), Scaglia 6, Masiello 6,5; Ciervo 6,5 (38’ st Cisco sv), Broh 6,5 (22’ st Kurtic 6), Tait 6,5, Casiraghi 7, Cagnano 6; Rauti 6,5 (38’ st Moutassime sv), Merkaj 6 (15’ st Pecorino 6). A disposizione: Drago; Vinetot; Lonardi; Lunetta; Siega; Odogwu. All: Federico Valente 6,5. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Balestrero 6,5 (41’ st Hergheligiu sv), Ceppitelli 6,5, Martella 6; Bergonzi 6,5, Kourfalidis 6 (25’ st Zennaro 6), Fiordilino 6 (41’ st Pietrelli sv), Di Molfetta 6 (41’ st Sau sv), Felici 6,5; Compagnon 6, Butic 6 (33’ st La Mantia sv). A disposizione: Minelli; Volpe; Tonetto; Pilati; Verzeletti; Gjyla. All: Marco Zaffaroni 6. Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova 6. Reti: 31’ st Casiraghi. Note: ammoniti: Casiraghi; Martella; Fiordilino; Broh; Balestrero – angoli: 6-6 – recupero: 1’ e 5’.