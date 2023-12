Sprofondo FeralpiSalò: a Terni non basta il gol del figlio d’arte Tonetto

Terni, 9 dicembre 2023 – Alla FeralpiSalò non basta il primo gol tra i professionisti del figlio d’arte Tonetto per fermare una caduta che sembra ridurre sempre più al lumicino le speranze di salvezza della matricola gardesana.

Il duello diretto in casa della Ternana, infatti, fa sorridere gli umbri che, grazie al 2-1 finale, tornano a guardare avanti con rinnovata fiducia, mentre la compagine di Zaffaroni, ancora una volta costretta a fare i conti con diverse assenze, vede complicarsi ulteriormente il proprio cammino stagionale.

Il primo tempo

Consapevole di non poter rimanere a mani vuote, la formazione verdeblù parte con il giusto spirito. Di Molfetta e Parigini chiamano al lavoro la retroguardia rossoverde nei primi minuti, ma la rete difesa da Iannarilli non corre particolari pericoli. Sono gli ospiti a cercare con maggiore insistenza la conclusione, ma sempre Di Molfetta e Parigini (che vanno ancora al tiro per due volte) non riescono a trovare lo spunto vincente.

Il ritmo della Ternana comincia a salire dopo la mezz’ora e Casasola e Distefano chiamano in causa l’attento Pizzignacco. Il buon momento degli umbri porta i suoi frutti al 42’. Casasola serve in area Distefano, che si libera bene al tiro e insacca il prezioso vantaggio dei padroni di casa.

La ripresa

Ancora una volta gara in salita per i gardesani che, però, non si disuniscono e in avvio di ripresa ripartono decisi a raggiungere il pareggio e dopo soli 7’ Ceppitelli lancia in profondità Tonetto, che riesce a sorprendere la difesa rossoverde e a firmare l’1-1 che sembra offrire nuova carica alla squadra di Zaffaroni, che al 13’ va vicino al sorpasso con l’ex Butic. La formazione di Breda, però, vuole tornare in vantaggio e al 23’ Falletti lancia Lucchesi lasciato incustodito davanti a Pizzignacco.

Il portiere gardesano cerca di salvare la propria porta, ma viene trafitto in scivolata dall’esterno rossoverde. Tutto da rifare, nuovamente, per la formazione verdeblù, che non vuole arrendersi e chiude in avanti la gara, ma la Ternana tiene ben stretto l’esiguo vantaggio che vale una preziosa iniezione di energia nella lotta per la salvezza e lascia a mani vuote una FeralpiSalò sempre più isolato fanalino di coda della serie B. Ternana-FeralpiSalò 2-1 (1-0) Ternana (3-4-1-2): Iannarilli 6; Diakité 6,5, Capuano 6 (44’ pt Sorensen 6), Lucchesi 6,5; Casasola 6,5 (35’ st Celli sv), De Boer 6 (15’ st Pyyhtia 6), Labojko 6,5 (35’ st Luperini sv), Corrado 6,5 (15’ st Favasuli 6); Falletti 6,5; Raimondo 6, Distefano 6,5. A disposizione: Brazao; Vitali; Mantovani; Garau; Dionisi; Marginean. All: Roberto Breda 6,5. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 5,5, Ceppitelli 6, Martella 6; Parigini 5,5 (20’ st Felici 6), Balestrero 6,5, Hergheligiu 6 (32’ st Sau sv), Di Molfetta 6,5 (20’ st Zennaro 6), Tonetto 6,5; Butic 6 (39’ st La Mantia sv), Compagnon 6 (32’ st Da Cruz sv). A disposizione: Minelli; Volpe; Verzeletti; Kourfalidis; Pietrelli. All: Marco Zaffaroni 5,5. Arbitro: Alberto Santoro di Messina 6 Reti: 42’ pt Distefano; 7’ st Tonetto; 23’ st Lucchesi. Note: ammoniti: Hergheligiu; Diakité; Butic; Zennaro - angoli: 6-3 – recupero: 1’ e 4’ – spettatori: 4.598 (di cui 11 ospiti).