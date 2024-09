Fermignanese Poker e vetta ad Appignano

APPIGNANESE

1

FERMIGNANESE

4

APPIGNANESE: Piergiacomi, Picchio, Giampaoletti (19’ st Chiarotti), Rapagnani, Brandi, Argalia, Jayed(13’ st Pasqui), Gagliardini (2’ st Carboni), Pistelli (25’ st Ghannaoui), Medei (13’ st Raponi), Ribichini. All. Cantatore.

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi (39’ st Ragni), Mariotti, Giovanelli, A. Fraternali, Patarchi, Cantucci (33’ st Garota), Bozzi (42’ st Lucciarini), L. Fraternali, Izzo (9’ st Labate), Saidykhan (9’ st Surano). All. Pazzaglia.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Reti: 9’ pt Yayed, 27’ pt (rig.) e 30’ st A. Fraternali, 37’ pt Cantucci, 49’ st Garota.

APPIGNANO

Netta vittoria della Fermignanese nella trasferta più lunga del campionato. Sul campo di Appignano, i metaurensi s’impongono per 4-1 e centrano il terzo successo in campionato. Partono meglio i padroni di casa, che passano in vantaggio al 9’ con Yayed. Altro brivido al 20’, con Marcantognini che può solo guardare un pericoloso rasoterra uscire a centimetri dal palo. Al 25’ bel contropiede della Fermignanese, Cantucci viene steso in area e l’arbitro indica il dischetto: Andrea Fraternali spiazza il portiere e fa 1-1. La Fermignanese prende in mano la partita col passare dei minuti e al 37’ effettua il sorpasso: palla morbida di Giovanelli che trova Cantucci, il quale trafigge il portiere con un preciso rasoterra. In pieno recupero Pistelli va vicino al pareggio, ma Marcantognini copre il primo palo.

Nella ripresa metaurensi ancora pericolosi con una palla filtrante di Bozzi per Santi, da questi a Cantucci che non trova la porta. Prestazione maiuscola della Fermignanese, incorniciata dal terzo goal: Andrea Fraternali trova la doppietta con un colpo di testa che scavalca inesorabilmente Piergiacomi. I padroni di casa sono incapaci di organizzare una reazione e al 94’ arriva anche la ciliegina sulla torta con il 4-1 siglato da Garota. La Fermignanese resta, così, imbattuta in campionato e sale a quota 10 punti nel girone A, che comanda insieme al Tavullia Valfoglia dopo quattro giornate.

Enrico Bozzi