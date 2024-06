Festa Italia, il futuro è assicurato. L’Europa è dell’Under 17 di Camarda

È il giorno delle decisioni, per Luciano Spalletti. Le scelte sono un compito di ogni allenatore, ma immaginiamo che stavolta sia particolarmente difficile decidere chi lasciare a casa: "Bisogna vedere fino a domani (oggi, ndr) per valutare le cose, anche perché ho tempo fino al 7 e se poi succede qualcosa... Abbiamo due giorni e due-tre situazioni da valutare" ha detto ieri dopo il test sostenuto contro la nazionale Under 20. In mattinata aveva rivisto al video con il gruppo la partita di martedì sera contro la Turchia: "Abbiamo fatto tante cose bene, ma abbiamo preso alcune ripartenze. Come qualità di gioco possiamo fare molto meglio".

Sui ballottaggi teorici, le indicazioni sono chiare a metà: "Ricci e Fagioli sanno giocare a calcio, il ballottaggio fra di loro può andare più in là. C’è da valutare Barella, mi fido molto dei medici e mi hanno detto che Barella è quasi certo che recuperi, siamo molto fiduciosi. C’è però da ricominciare a correre e da fare alcune cose".

Spalletti ha detto di avere in mente di dare la lista dei convocati entro stasera all’ora di cena. "Mi prendo tutto il tempo per prendere la decisione più corretta, devo fare alcune valutazioni. Cosa dirò a chi non porterò in Germania? Che mi dispiace. Ho visto tutti a disposizione pur sapendo che qualcuno può restare fuori. Ho un gruppo splendido e questo gruppo è lo stesso cui ricorrerò anche in futuro. Chi non partirà si allenerà comunque". A quanto trapela, con la difesa già ridotta dagli infortuni di Scalvini e Acerbi e l’arrivo del solo Gatti, i ballottaggi riguardano uno tra Provedel e Meret, tra Fagioli e Ricci e tra Zaccagni e Orsolini. Ieri la partita è finita 3-1 con gol di Scamacca, Raspadori ed El Shaarawy. Domenica sera a Empoli ultimo test contro la Bosnia.