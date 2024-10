Fezzanese, Rolla esonerato. Squadra affidata a Ruvo

La quarta sconfitta consecutiva fa cadere la Fezzanese in una crisi di risultati, che l’ha fatta precipitare all’ultimo posto in classifica. La società ha così deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Cristiano Rolla, decisione sofferta e determinata soltanto dai risultati negativi della squadra. In una breve nota la società nel comunicare l’esonero "invia i più sentiti ringraziamenti a Rolla per il lavoro svolto in questi anni", guidando la juniores alla vittoria del titolo regionale ligure, valorizzando molti giovani tra cui alcuni poi inseriti in prima squadra". A questo si aggiunge la salvezza ottenuta con largo anticipo in Serie D nella scorsa stagione col record di punti della Fezzanese (51) e il miglior piazzamento nella sua storia (11° posto). Per sostituire Rolla sulla panchina della Fezzanese è stato chiamato Alberto Ruvo, tecnico molto esperto, al suo ritorno in maglia verde. Ruvo in carriera ha guidato molte squadre in serie D con ottimi risultati. Nell’ultima stagione ha portato la neopromossa Lavagnese alla salvezza in D, dopo la vittoria l’anno prima nel campionato di Eccellenza. In precedenza ha ottenuto ottimi risultati sempre in serie D anche il Sestri Levante ed il Seravezza, ma il suo capolavoro lo ha ottenuto proprio alla Fezzanese.

Nella stagione 2014-15 prese la guida tecnica della squadra in Eccellenza a campionato in corso, con i verdi al penultimo posto: a fine stagione la Fezzanese ha chiuso la regular season al secondo posto e si aggiudicò i playoff nazionali conseguendo la sua prima storica promozione in serie D, compiendo un autentico miracolo calcistico. "Sono contento di essere tornato, speriamo di ripetere quanto fatto 10 anni fa. Non dobbiamo guardare la classifica, ma giocare partita dopo partita" le prime dichiarazioni di Ruvo, che farà il suo debutto sulla panchina della Fezzanese domenica nella sfida salvezza sul campo dello Sporting Trestina, che la precede in classifica di soli 3 punti.

Paolo Gaeta