Figline, il derby è un bivio. San Donato che brividi

La coppa Italia di serie D oggi richiama in campo le squadre per la qualificazione ai sedicesimi con gara unica che in caso di parità al 90’ si procederà ai calci di rigore. Queste le partite di oggi in programma alle 14,30.

Figline-Sangiovannese (arbitro Anna Frazza di Schio). Seconda settimana di fila con tre gare in otto giorni, un tour-de-force notevole per le squadre. Al "Del Buffa" arriva la Sangiovannese per il classico derby del "Valdarno" che suscita sempre un fascino particolare. Per il Figline la pratica derby va presa in esame in previsione della difficile trasferta di domenica sul campo del Ghiviborgo, una squadra in ottima salute. Per la formazione è probabile che il tecnico Tronconi opti per un turnover visto che Bruni, Degl’Innocenti sono infortunati e Mugelli e Allushaj domenica sono usciti malconci; difficilmente potranno essere recuperabili. Quindi, spazio ai giocatori che hanno un minutaggio minore rispetto agli altri compagni.

E’ probabile che Pagnini potrebbe fare spazio al giovane portiere Daddi (che contro il Grosseto ha debuttato alla grande), mentre Milli e Bartolozzi potrebbero rilevare Nobili e Allushaj. Anche il difensore De Pellegrin, l’attaccante Nyamsi (2007) e il centrocampista Cavaciocchi potrebbero trovare spazio.

Seravezza-San Donato Tavarnelle (arbitro Gargano di Bologna). Archiviata la trasferta di Figline la squadra di Bonuccelli affronta questo intermezzo di coppa molto impegnativo senza trascurare che domenica per il campionato al "Pianigiani" ci sarà il Trestina, una sfida che diventa importante. A Seravezza causa infortuni degli attaccanti Doratiotto e Manfredi e con Seghi in forte dubbio, potrebbe esserci un turnover. Il portiere Leoni potrebbe lasciare il posto al debuttante Tampucci, mentre è certo che Ascoli su cui pende la squalifica in campionato, sarà al suo posto. Per l’attacco sono rimasti disponibili Sylla, Senesi e Menga a cui spetta il compito di fare gol.

Coppa Toscana di Prima Categoria, secondo turno. In campo oggi: alle 14.30 Csl Prato Social Club-Folgor Calenzano, Resco Reggello-Sancascianese e San Godenzo-Prato Nord; alle 15.30 Dinamo Florentia-Audace Legnaia.

Giovanni Puleri