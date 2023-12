"Finanza sequestra partecipazioni Hellas Verona: Setti indagato per bancarotta"

Sequestro preventivo da parte della Finanza delle partecipazioni sociali nell’Hellas Verona della società Star Ball Srl, azionista unico del club di serie A. Il presidente Maurizio Setti, carpigiano, risulta indagato per bancarotta insieme a un’altra persona. Il Verona replica: "Il sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona Fc Spa, che non viene toccato" e annuncia che il provvedimento sarà impugnato. Il gip del tribunale di Bologna ha nominato come custode commercialista Stefano Reverberi.