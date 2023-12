Finisce 0-0. Lama e Nestor, partita bloccata. Gara nervosa con 10 ammoniti

Lama

0

Nestor

0

LAMA: Mariangioli 6, Petricci 6, Carbonaro 6, Bernardini 5,5, Tugliani 5,5, Cappellacci 6, Bartoccini 6, Lignani sv (15’pt Marinelli 6), Bartolucci 5,5 (34’st Cano 6), Braccalenti 6, Mariotti 6. All. Caporali 6.

NESTOR: Montanari 6, Binaglia 5 (27’st Tamantini 5,5), Rossi 5,5, Rondoni 6 (25’st Ceccarelli 5,5), Alabastri 6, Ciurnelli 5,5, Faraghini 5, Vestrelli 6, Tiberi 6, Paradisi 5,5, Mancini 5. All. Vicarelli 6. Arbitro: Astorino di Bologna 5,5 (Giacometti e Biagiotti)

LAMA - Lama e Nestor non si fanno male e rimangono però nelle ultime posizioni della classifica. Al termine di una partita nervosa con ben 10 ammoniti e giocata su un campo in condizioni precarie, i padroni di casa avrebbero meritato la vittoria per numero di occasioni create anche se il gioco ha latitato da ambo le parti. Senza Ferri, Bernicchi e Volpi mister Caporali rivoluziona la squadra che ci mette un po’ a trovare le giuste posizioni in campo, quindi, in avvio, sembra che la Nestor si muova meglio. E’ solo un’impressione perché è il Lama a provare per primo la via della rete al 16’ con una velenosa punizione di Braccalenti che incoccia la traversa. Al 24’ poi Bartolucci fallisce da pochi passi la conclusione di testa al termine di una fuga di Bartoccini sulla destra. Nel recuper del primo tempo viene annullato un gol a Petricci su segnalazione dell’assistente sotto la tribuna. Nella ripresa ci provano nell’ordine Braccalenti, Cano, Mariotti ma un po’ di imprecisione e qualche rimpallo sfavorevole non consentono ai bianconeri di trovare il gol. E la Nestor? Si fa vedere solo al 35’ con un colpo di testa di Tiberi.