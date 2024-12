Finisce 0-0. Reti bianche a Bastia con l’Umbertide Agape

BASTIA

0

UMBERTIDE AGAPE

0

BASTIA (4-3-3): Rossi; Cozzali, Bei, Brevi, Reka (21’st Muzhani); Ndiaye (47’st El Farzdi), De Santis, Ubaldi; Rosignoli, Morlandi, Monteiro. A disp.: Taiti, Belloni, Cicioni, Casale, Fortini, Santucci, Kange.

All.: Alessandria 6.

UMBERTIDE AGAPE (4-3-3): Abibi; Paciotti, Montani, Grilli, Benedetti; Bennani, Ndedi, Altamemi (29’st Coppini); Giuliani, Ciribilli (37’st Aversario), Lavano (1’st Corrado). A disp.: Gragnola, Giulietti, Volpi, Berradi, Pazzaglia, Ponte. All.: Peruzzi.

ARBITRO: Temperoni di Terni (assistenti: Krriku, Bacci)

NOTE: Al 34’st Monteiro (B) calcia un rigore sul palo.

Ammoniti: Reka, Monteiro, Bei, Cozzali (B), Benedetti, Montani, Altamemi, Corrado (U). Angoli: 3-4. Recupero: 1’pt, 3’st.

Reti bianche a Bastia per uno 0-0 che lascia tanto amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa. L’Umbertide Agape non fa sconti e lotta su ogni pallone. Il Bastia ha l’occasione per sbloccarla al 34’ della ripresa quando Monteiro conquista un rigore che va a calciare. Palla sul palo e lo 0-0 è cosa fatta.