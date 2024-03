Finisce 1-0. Neziri esalta l’Atletico Bmg . Pontevalleceppi scavalcato

ATLETICO BMG

1

PONTEVALLECEPPI

0

ATLETICO BMG: Battistelli, Boninsegni, Ziroli, Sbarzella, Purgatori, Fondi, Francescangeli, Neziri, T. Valentini, Maggese, Paciotti. A disp.: Antonini, Fapperdue, Angeli, Di Mauro, Proietti, Paletta, Tomaino, Lucaroni, Ciotti. All.: Farsi.

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Silvestri, Giuliacci, Ravanelli, Ricci, Urbanelli, Procacci, Retini, Dolcini, Buonavolontà. A disp.: Brachelente, Bizzarri, Zaroli, Covarelli, Sirci, Bettiol, Dyrma, Jemi, Palladino. All.: Polverini.

Arbitro: Biancalana di Orvieto (Krriku di Foligno e Marotta di Foligno). Marcatore: 20’ pt Neziri.

NOTE: spettatori 100 circa. Recupero: pt 2’, s 4’.

Vittoria d’oro per l’Atletico Bmg che batte 1-0 il Pontevalleceppi scavalcando i biancorossi in classifica, mettendo una seria ipoteca sulla salvezza. Gara che si sblocca al 20’ quando Cerboni perde malamente palla. Ne approfitta Neziri che si invola e batte Biscarini per il gol che decide la gara. Bmg che ora può concentrarsi sull’impegno di coppa. Mercoledì sarà sfida contro la Solbiatese nell’andata della semifinale di coppa nazionale di Eccellenza all’inseguimento del sogno chiamato serie D.