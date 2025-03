Finisce 1-1. Perotti risponde a Proietti. Pari tra Bmg e Narnese

ATLETICO BMG 1

NARNESE 1

ATLETICO BMG (3-5-2) Battistelli; Gatti,(47’st Martellini), Fapperdue, Canalicchio,(39’st Boninsegni); Giustini,(20’st Carrello), Proietti, Guazzaroni, Giambi, Ciucci,(32’st Chiaverini); Cuccioletta,(17’st Paciotti), Colombi. A disp.: Grillo, Angeli, Rossi, Lucaroni. All.: Francesco Farsi.

NARNESE (4-4-2) Falocco; Mora, Ponti, Rodriguez, Pinsaglia,(16’st Grifoni); Marchetti, Petrini,(4’st Principi), Bernardini,(34’st Colangelo), Manni,(9’st Bagnato); Confessore, Tramontano,(4’st Perotti). A disp.: Pitaro, Andreucci, Blasi, Grifoni, Aldovrandi. All.: Marino Defendi.

Arbitro: Lorenzo Temperoni di Terni. (Spena - Ricci di Perugia).

Marcatori: 7’pt Proietti (A), 8’st Perotti (N).

NOTE: Espulso al 24’st il tecnico della Narnese Marino Defendi per proteste. Ammoniti: 20’pt Petrini, 45’st Principi, 50’st Marchetti, (N), 26’pt Cuccioletta, 30’pt Canalicchio, 44’st Gatti, (A). Recupero: pt 1’ st 5’.

Un punto che serve più all’Atletico Bmg che alla Narnese. La formazione di Farsi certifica la salvezza, l’undici di Defendi, espulso per proteste, si porta sì da solo al quarto posto ma spreca una chance per riavvicinare la vetta. Bmg avanti dopo 7 minuti con l’ex Proietti, poi, in avvio di ripresa, è il neo entrato Perotti a firmare l’1-1.