Finisce 2-0. Vittoria di platino per la Nestor . Due gol in 28 minuti, Spoleto ko

NESTOR

2

SPOLETO

0

NESTOR: Montanari, Alabastri (44’st Binaglia), Proietti, Vestrelli, Ceccarelli, Ciurnelli, Faraghini, Mancini C., Paradisi (45’+4st El Madouni), Passaquieti (45’+3st Covarelli), Mancini L. (39’st Rossi). A disp: Taddei, Morales, Calistroni, Tamantini, Pezzanera. All. Vicarelli.

SPOLETO (3-4-3): Guerri; Annibaldi (1’st Monesi), Brevi, Paganelli; Colalelli (1’st Tomassoni) Priorelli, Bengala (1’st Escobar), Colarieti; Di Nicola (19’st Sabatini), Kola, Giustini (15’st Vukaj). A disp: Cherubini, Marcucci, Torino, Raggi. All. Brevi.

Arbitro: Nanneli di Valdarno.

Marcatori: 12’pt Paradisi; 28’pt Faraghini.

NOTE: espulso al 5’ st Kola (S), per scorrettezze e al 45’ st Vestrelli (N) per somma di ammonizioni. Spettatori 200 circa. Recupero: pt 1’, st 5’.

MARSCIANO - Vittoria di platino per la Nestor che aggancia il Lama e si porta ad una sola lunghezza dallo Spoleto terzultimo in classifica. A cadere al Checcarini è proprio lo Spoleto sconfitto 2-0. Nestor subito in vantaggio al 10’ con Paradisi che viene servito in profondità, si invola verso l’area spoletina e dal limite dell’area indovina il diagonale vincente. Il raddoppio arriva al 28’ e porta la firma di Faraghini in sforbiciata, su cross di Mancini. In avvio di ripresa lo Spoleto resta anche in dieci per il rosso a bomber Kola per scorrettezze.