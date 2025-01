Finisce 2-1. Il Bastia vola in casa e inguaia il Terni Fc

BASTIA 2 TERNI FC 1

BASTIA (4-3-3): Taiti; Cozzali, Belloni, Brevi, Reka; Rosignoli F., Ubaldi (26’st Morlandi), Mancini; Orlandi (34’st Bei), Santucci A. (38’st Bartolini), Del Prete. A disp.: Rossi A., Baratteri, Gambacorta, Santucci G., Cicioni, Ndiaye. All.: Cotroneo.

TERNI FC (4-4-2): Iurino; Dianda, Gaggiotti, Romeo, Flavioni (5’st Pettorossi); Rossi L. (5’st Pacilli), Leonardi (21’st Dida), Mengoni, Pucci (5’st Hernandez); Carletti (41’st Diaz Verde), Quondam. A dissp.: Scopel, Rocci, Fiaschetti, Rosignoli G. All.: Tozzi Borsoi.

Arbitro: Zamagna di Saronno (Conicella, Piccini). Marcatori: 8’pt (rig.) Del Prete (B), 28’pt Rosignoli F. (B), 20’st Quondam (T).

NOTE: Ammoniti: Rosignoli F., Del Prete, Mancini (B), Leonardi (T). Angoli: 4-2.

Vittoria di fondamentale importanza per il Bastia, la seconda consecutiva in casa che consente all’undici di Cotroneo di portarsi a più 2 sul quintultimo posto occupato proprio dal Terni Fc. La sconfitta del Degli Esposti è di quelle che pesano per la formazione di Tozzi Borsoi che scivola per la prima volta nella zona pericolosa. Bastia in vantaggio all’8’ quando Morlandi si procura un rigore che Del Prete trasforma. Il raddoppio porta la firma di Rosignoli al minuto 28. Nella ripresa il Terni Fc accorcia le distanze con Quondam.