Finisce 2-1. Pontevalleceppi in vetta. Decide Paradisi nel finale. L’Angelana mastica amaro

PONTEVALLECEPPI

2

ANGELANA

1

PONTEVALLECEPPI (5-3-2): Biscarini; Bazzarri, Bertini, M. Ravanelli, Dolcini, Silvestri; Dyrma, Bettiol, Paradisi; Confessore, Ligi (31’ st Malà). A disp.: Bambagioni, Kamwa Pamen, Giuliacci, Qirici, Lenzi, Perilli, Stafisso, Retini. All.: Polverini.

ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi (38’ st Riommi), Tondini, Bocci, Roscini (6’ st Melillo); Brunetti, Myrtollari, Mendes Donzelli (19’ st Sforna); Tueto Fotso (6’ st C. Ravanelli), Musso, Akhigbe (19’ st Bigarelli). A disp.: Montanari, Dell’Orso, Sallaku, Martiniello. All.: Recchi.

ARBITRO: Passagrilli di Perugia (Cannoni di Città di Castello e Spena di Perugia).

Marcatori: 40’ pt Dyrma (P), 41’ st Riommi (A), 47’ st Paradisi (P).

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Bettiol (P), Bocci (A). Recupero: pt 1, st

Il Pontevalleceppi batte l’Angelana 2-1 e blinda la vetta della classifica, insieme a Bmg e Sansepolcro, con due vittorie in altrettante partite. Mastica amaro l’Angelana che recrimina per le occasioni sprecate e per i gol concessi in maniera decisamente troppo facile. Una vittoria d’oro per il Pontevalleceppi considerando le tante assenze con due centrocampisti come Dolcini e Bertini inventati braccetti di difesa. La gara si stappa al minuto 40 quando Dyrma esplode un destro al volo dal limite sul quale Buini non può nulla. Replica affidata a Myrtollari ma Biscarini risponde presente. Nella ripresa l’Angelana spreca un paio di occasioni con Musso e Bigarelli poi è il neo entrato Riommi a trovare la zampata giusta al minuto 86. Sembra finita sull’1-1 e invece in pieno recupero, al 52’, sugli sviluppi di un angolo dalla destra, Paradisi firma il gol che mantiene in vetta il Pontevalleceppi.