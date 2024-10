Finisce 3-0. Trestina, ancora un ko esterno. Il Gavorrano piazza il tris in casa

F. GAVORRANO

3

TRESTINA

0

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Brunetti (34’ st Cellai), Grifoni, Pino (21’ st D’Este), Zini, Scartoni, Tatti (34’ st Scartabelli), Lo Sicco, Marino, Kernezo (22’ st Masini). A disp.: Romano, D’Agata, Souare, Pimpinelli, Cret. A disp.: Masi.

TRESTINA: Fratti, Sensi (23’ st Tacconi), Grea (1’st Vietina), D’Angelo (22’ st Bucci), De Meio, Giuliani, Dottori (1’ st De Souza), Lisi (32’ st Arduini), Mencagli, Ferri Marini, Nuti. A disp.: Cerroni, Ubaldi, Granturchelli, Bartolucci. All: Calori

Arbitro: Santinelli di Bergamo (Molino di Brescia, Valdivia di Milano).

Marcatori: 6’ e 13’ Pino, 21’ st Kernezo.

NOTE: Recupero: pt, st. Ammoniti: Grea, Scartoni, Dottori, D’Angelo.

Ancora un ko esterno per il Trestina che nel turno infrasettimanale cede nettamente al Follonica Gavorrano in una partita praticamente già indirizzata dopo appena 13 minuti dal via. La doppietta di Pino, infatti, non ha poi dato scampo ai bianconeri di Simone Calori. Al 6’ arriva il vantaggio del Follonica Gavorrano: prima Marino calcia trovando la risposta del portiere, poi Pino controlla in area e calcia verso l’angolino, realizzando il gol dell’1-0. Al 13’ arriva anche il raddoppio: Kernezo sulla sinistra ne salta due e mette in mezzo una palla al bacio per la testa di Pino, che stacca e batte ancora Fratti realizzando il 2-0 e la sua personale doppietta. Altra occasione per Pino al 21’, dopo una bella palla lanciata in profondità da Lo Sicco. L’attaccante controlla e calcia, ma stavolta trova l’opposizione del portiere che gli nega la tripletta. Antonini compie invece il suo primo intervento al 40’ su una palla deviata pericolosamente da Pignat nell’area piccola, il riflesso del portiere in angolo evita il gol degli ospiti. La ripresa si apre con un doppio cambio nel Trestina, con il tecnico Calori che cerca di dare una scossa inserendo Vietina e De Souza. Tris dei biancorossoblù al 21’: Zini controlla sulla destra dopo una bella azione imbastita da Pino, crossa verso il centro dell’area dove è appostato Kernezo, che di testa batte Fratti.