Finisce 4-0. Terni Fc, poker al Tavernelle. Debutto amaro per Michele Riberti

TERNI FC: Oliva, Dianda (28’ st Gubbiotto), Flavioni, Bernabucci, Gaggiotti, Romeo (24’ st Fiaschetti), Carletti, Pucci, Mainardi (33’ st Toderi), Pacilli (21’ st Covarelli), Ronconi (21’ st Cordary). A disp.: Cunzi, Barrow, Gafuri, Rocci. All.: Romano Tozzi Borsoi.

TAVERNELLE: De Marco, Peruzzi, Xhaferri, Ibojo, Fahimi, Benda, Pieravanti, Cerboni (25’ st Bocciarelli), Russo (34’ st Arcioni), Salvucci, Verrilli (34’ st Patrignani) A disp.: Pignatta, Mencarelli, Ceccarelli, Lucarelli, Andreoli, Governatori.

All.: Michele Riberti.

ARBITRO: Ermini Anton Giulio

di Genova (Vagnetti e Di Cesare).

MARCATORI: 4’ pt e 10’ st Ronconi,

28’ st Cordary, 33’ st Pucci (TE).

Note: Ammoniti: Peruzzi,

Russo (TA), Gaggiotti (TE).

TERNI - Debutto amaro sulla panchina del Tavernelle per Michele Riberti che rimedia un sonoro 4-0 in casa di un Terni Fc che riscatta immediatamente l’eliminazione di coppa. Mattatore di giornata, con una doppietta, il giovane Ronconi che incanala la gara sul 2-0. La firma del 3-0 è del neo entrato Cordary, in campo proprio al posto di Ronconi.

Nel finale della partita

c’è gloria anche per l’altro under, Pucci, che batte il portiere De Marco per la quarta volta, complicando, ancora di più, la classifica di un Tavernelle che scivola al penultimo posto.