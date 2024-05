Fiorentina-Club Brugge 3-2: Nzola al 90esimo regala il successo alla Viola

Firenze, 2 maggio 2024 – In un Artemio Franchi gremito nonostante la pioggia la Fiorentina ospita il Club Brugge nell'andata delle semifinali di Conference League. Si tratta del primo incontro tra queste due squadre nelle competizioni europee, dunque vedremo chi avrà la meglio al termine di questa doppia sfida inedita. La Fiorentina, reduce dalla bella vittoria di Reggio Emilia, non vuole sbagliare proprio oggi, considerando che tra una settimana il ritorno sarà in terra belga. Dall'altra parte la squadra di Nicky Hayen, che in settimana ha fatto i complimenti alla viola definendola una "squadra atipica, una delle poche che non fa catenaccio", sta vivendo un ottimo momento visto che tra campionato e Coppa sono sette le vittorie consecutive. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa, Italiano si affida a Belotti davanti con Nico, Beltran e Sottil alle spalle, quest'ultimo ha vinto il ballottaggio con Kouamé. Dietro Bonaventura e Arthur in mediana, dunque privilegiata la qualità di palleggio ai muscoli, e dietro conferma quasi a sorpresa per Ranieri che farà coppia con Quarta, dalla panchina Milenkovic. Hayen nel suo 4-3-3 ritrova Igor Thiago davanti, dopo la squalifica nel turno precedente, assieme a Vanaken e Jutgla sulle ali. Onyadika leader a centrocampo e dietro Sabbe e Meijer i due terzini. Tutti agli ordini dell'arbitro Michael Oliver.

Primo tempo

Si parte forte al Franchi, con Igor Thiago che prova una conclusione improvvisa che termina alta ma che fa correre qualche brivido lungo la schiena dei tifosi viola. Come al solito alta la pressione della Fiorentina che mira a riconquistare subito palla. Dopo 5' la sblocca Riccardo Sottil! Fiorentina in vantaggio con Sottil che, dalla sinistra, si accentra spostandosi palla sul destro, calcia a giro dal limite trovando l'angolino opposto. Gol alla Insigne, per fare un paragone. Ancora Fiorentina pericolosa con Nico Gonzalez: sempre attivo Sottil che vede l'arrivo a rimorchio di Biraghi, il capitano crossa basso per il compagno che però manda alto. Dall'altra parte è sempre Thiago a creare i pericoli maggiori, la punta riesce a liberarsi e a calciare da buona posizione ma Terracciano fa muro. Momento di attesa al Franchi, il Var sta riguardando un possibile tocco di mano di Biraghi sulla conclusione di Thiago. L'arbitro Oliver va al monitor. Calcio di rigore per il Brugge al 17'! Confermato il tocco di mano di Biraghi e ora tocca a Vanaken. Palla da una parte e Terracciano dall'altra, segna Vanaken è 1-1 al 17'. Lancio lungo di Martinez Quarta a cercare Belotti che dal limite fa la sponda per Bonaventura, serie di rimpalli e poi è decisivo Sabbe a chiuder su Belotti. Il Club Brugge, nonostante un 4-4-1-1 di chiaro stampo difensivo, riesce comunque a far paura ogni volta che ha la possibilità di ripartire, molto organizzata la squadra di Hayen fin qui. Ci riprova Nico al 24', che trova il pallone sugli sviluppi di una punizione, il 10 calcia col sinistro da posizione defilata a destra ma va alto. Frangente della partita dove il Brugge fa tanti errori a centrocampo, ma si chiude bene dietro e sul gioco in verticale dei gigliati non si fa trovare scoperto. Giallo al 35' all'indirizzo di Nico Gonzalez, un duro intervento del 10 su Meijer che costa il primo cartellino della partita. Torna avanti la Fiorentina, segna Andrea Belotti al 37'! Bonaventura da fuori calcia forte e centrale, Jackers mette le mani come può, la palla rimane lì e Nico in mezza rovesciata trova subito il Gallo che, spalle alla porta, si gira e calcia col mancino e trova l'angolino basso. Un gol importantissimo sia per la Fiorentina, che proprio per il Gallo che torna così a segnare dopo tanto tempo. Esultanza di Belotti che è un misto tra gioia e rabbia, un gol che è come una liberazione per l'ex Toro. Gira palla al limite la squadra di Italiano, con Sottil che si ritrova a destra e col suo piede forte mette in mezzo a cercare Beltran che stacca bene di testa, ma il tiro finisce alto. Dopo cinque minuti di recupero finisce il primo tempo 2-1 per la Fiorentina.

Secondo tempo

Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo, ma dopo cinque minuti Riccardo Sottil resta a terra molto dolorante per un problema alla spalla sinistra ed è costretto ad abbandonare, almeno per il momento, il terreno di gioco. Dalla punizione, defilata sulla sinistra, la palla diventa buona per Belotti che di testa obbliga Jackers a rifugiarsi in angolo. Non riesce a continuare Sottil che esce tra gli applausi del Franchie e di papà Andrea presente in tribuna, al suo posto Kouamé. Partita che si fa molto fisica in questo primo quarto d'ora di secondo tempo, tanti contrasti fallosi in mezzo al campo con Odoi e Onyedika che atterrano regolarmente tutti i giocatori viola che gli passano di fianco. Cosa si mangia Jugtla al 59'! Nasce tutto da Thiago che controlla in area, va sul fondo, mette a rimorchio per il compagno che non trova la porta da due passi e con tutto lo specchio a sua disposizione. Al 61' la combina grossa Onyedika: secondo fallo letteralmente sciocco del nigeriano a centrocampo su Beltran, secondo giallo ed espulsione per il numero 15 ospite. Nel momento più difficile della partita del Club Brugge segna Igor Thiago al 63'! Disattenzione dei due centrali della Fiorentina che su lancio lungo di un difensore dalla propria area di rigore, trova il 99 che controlla, male Ranieri, Thiago dal limite dell'area piccola a incrociare batte Terracciano e fa 2-2. Cambia, necessariamente data l'inferiorità numerica, Hayes: dentro Nielsen e fuori Skoras. Prova subito a rispondere Bonaventura con un tiro dal limite, la palla viene deviata da Martinez Quarta e termina sul fondo. Dopo aver perso qualche minuto perché era rimasto a terra il portiere ospite Jackers, la Fiorentina si fa rivedere con Ikoné che da destra rientra e calcia col sinistro, ma c'è proprio Jackers pronto. Possibile rigore per i padroni di casa: sugli sviluppi di corner, Ikoné calcia forte addosso a un difensore, ma sia arbitro in prima battuta che Var poi lasciano giustamente proseguire. Che bella giocata di Jack Bonaventura che a sinistra, al limite dell'area di rigore lascia lì un difensore, mette in mezzo un cross morbissimo sul secondo palo per Belotti che di testa non trova il montante opposto. Otto più recupero, si gioca solo nella metà campo d'attacco della Viola. Italiano manda in campo Nzola e Barak a due dalla fine, per cercare di avere energie fresche in questo assalto finale. Il Brugge è tutto dietro a protezione della porta e aspetta solo il triplice fischio. Ha segnato Mbala Nzola al 91'! Proprio lui, fuori dal gruppo fino a pochi giorni fa per motivi personali, segna un gol fondamentale. Palla dentro a cercare il 18 che prima controlla e calcia da buona posizione, ma la difesa si chiude e il tiro centra il legno, la palla resta lì e ancora una volta Mbala Nzola col sinistro la mette. Finisce così, vince la Fiorentina 3-2 contro il Club Brugge.

Tabellino

Formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur (Maxime Lopez, 70'), Bonaventura (Barak, 88'); Gonzalez, Beltran (Ikoné, 70'), Sottil (Kouamé, 52'); Belotti (Nzola, 88').

Club Brugge (4-4-1-1): Jackers; Sabbe, Spijers (Ordonez, 93'), Mechele, Meijer; Skoras (Nielsen, 66'), Odoi (Balanta, 93'), Onyedika, Jutgla (Vetlesen, 78'); Vanaken; Igor Thiago.

Reti: Riccardo Sottil (FIO) 5', Hans Vanaken (BRU) 17', Andrea Belotti (FIO) 37', Igor Thiago (BRU) 63', Mbala Nzola (FIO) 92'