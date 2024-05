Roma-Bayer Leverkusen 0-2, i tedeschi con un piede e mezzo in finale

Roma 2 maggio 2024 – Xabi Alonso si vendica, sportivamente parlando, della Roma e si aggiudica la sfida dell'Olimpico per 0-2 dopo aver perso il match di andata lo scorso anno. Nella Città Eterna splendono le stelle di Wirtz e Andrich, autori dei due gol vittoria dei tedeschi, ma i giallorossi hanno di che disperarsi, prima per il regalo di Karsdorp che apre al vantaggio ospite, poi l'errore nel recupero di Abraham che poteva regalare una speranza extra in vista del ritorno alla Bay Arena.

Primo tempo

De Rossi si affida a Karsdorp sulla destra, per sostituire lo squalificato Çelik, con Mancini e Smalling a coprire il centro e Spinazzola in fascia. Confermata invece la presenza di Lukaku in attacco dal 1' minuto di gioco, supportato dagli intoccabili Dybala ed El Shaarawy. Xabi Alonso risponde con Kovar tra i pali, e la linea difensiva a tre composta da Stanisic, Tah e Tapsoba. Frimpong nella linea mediana a destra con Hincapié sull'altro lato. Xhaka e Andrich sono i due centrocampisti centrali con il talento di Wirtz e la gamba di Grimaldo a supportare Adli in avanti.

Match fin da subito dal ritmo alto, con le squadre molto in equilibrio dal punto di vista della qualità e del palleggio, sono la qualità della pressione e i guizzi dei singoli a fare la differenza in questo incontro. Adli da una parte e Dybala dall'altra sono i primi a tentare di spezzare questo primo stallo in campo, ma entrambi i tentativi vengono neutralizzati dalla difesa: quella romanista infatti respinge il tentativo del Leverkusen, mentre la Joya calcia centrale e vede il proprio tentativo bloccato a terra da Kovar.

La sfida però cresce ancora di intensità, i protagonisti in campo si affrontano in duelli individuali a tutto campo e questo vede arrivare i primi fischi del direttore di gara e il primo cartellino giallo. Al 16' viene infatti ammonito Tah per una trattenuta su Lukaku lanciato in campo aperto. La Roma cresce con il passare dei minuti e sembra capace di prendere le redini della sfida. Al 22' arriva infatti l'occasione per il vantaggio giallorosso su calcio d'angolo dalla destra battuto da Dybala: il pallone inizialmente sembra lungo, ma Paredes arpione e ripropone nel cuore dell'area per Lukaku, il colpo di testa del belga però sbatte sulla parte alta della traversa. Si dispera il bomber giallorosso, che aveva trovato una giocata eccezionale.

La reazione del Leverkusen però è spaventosa. Prima, dopo nemmeno un minuto rispetto al legno colpito da Lukaku, Frimpong viene servito con un assist millimetrico da Wirtz, ma solo davanti a Svilar, calcia sull'esterno della rete, poi al 28' arriva la rete del vantaggio tedesco. Karsdorp effettua una gran diagonale in chiusura, ma dopo aver neutralizzato il pallone tocca troppo piano per i compagni e il suo pallone è intercettato da Grimaldo. L'ex Benfica ha tutto il tempo così di servire in area Wirtz, il quale piazza facilmente sul palo lontano, battendo Svilar. All'Olimpico è in vantaggio il Bayer Leverkusen, Roma sotto per 0-1.

Il finale di primo tempo è tutto di marca tedesca, con i nuovi campioni di Germania a sfiorare a più riprese il letale uno-due. Prima è Wirtz a vedersi parato il tentativo con il destro, dal doppio intervento di Svilar, poi Frimpong calcia un pallone forte, il quale sibila a pochi centimetri dal palo alla destra dell'estremo difensore romanista. In tutto questo viene anche ammonito Pellegrini per un intervento duro commesso ai danni dello stesso Frimpong.

Tanto nervosismo in campo sul finale di prima frazione: la Roma cerca di scuotersi, ma quando prova a portare tanti uomini nella metà campo avversaria rischia sempre l'infilata in ripartenza da parte dei tedeschi. Le ultime azioni da gol del primo tempo sono una per parte e sono entrambi tiri da fuori area. Prima è Andrich per il Leverkusen a saggiare i riflessi di Svilar, attento il portiere romanista a respingere in tuffo il pallone; dall'altra parte è Pellegrini a prendere la mira dalla sua posizione preferita sul centro destra, il tiro è fortissimo e ben indirizzato ma colpisce solo le bottigliette posizionate all'esterno dal palo lontano sulla sinistra di Kovar. Si arriva così al duplice fischio di Letexier con il Bayer Leverkusen avanti all'Olimpico sulla Roma per 0-1.

Secondo tempo

Le due squadre riprendono la sfida con gli stessi protagonisti del primo tempo, senza cambi dunque l'intervallo del match. Il Leverkusen sembra voler provare a manovrare maggiormente il pallone in questo secondo tempo, mentre la Roma più diretta, prova a verticalizzare rapidamente cercando di mettere sotto pressione la retroguardia avversaria. Subito infatti i giallorossi sono pericolosi, prima con il cross di Spinazzola, mancato sia da Cristante, sia da Karsdorp, poi con il colpo di testa riuscito dallo stesso centrocampista giallorosso sul corner di Dybala, l'ottimo tentativo dell'azzurro però non trova lo specchio della porta.

De Rossi va a caccia allora di soluzioni dalla panchina, al 62' arriva di fatto il primo cambio, nella Roma entra Angeliño per Karsdorp, autore del malaugurato errore che ha propiziato il vantaggio ospite. La Roma si schiera ora a tre uomini dietro, con El Shaarawy a giocare a sinistra a tutta fascia, mentre Dybala e Lukaku diventano due vere e proprie punte. L'intensità in campo è tantissima, ma il ritmo cala leggermente. Le occasioni sono sempre meno e i giallorossi sono spesso costretti nella propria metà campo. Sembra una situazione di stallo destinata a perdurare ancora per qualche minuto, ma al 73' ci pensa Andrich a regalare il raddoppio agli ospiti: destro chirurgico da fuori area del tedesco, che la insacca sul palo lontano, lasciando Svilar immobile. Sull'esultanza per lo 0-2 tedesco si scatena un piccolo parapiglia in campo, vengono ammoniti Spinazzola e Xhaka per aver iniziato il diverbio esploso in campo.

Si entra così nell'ultimo quarto d'ora di gioco, con altri due cartellini gialli. Il primo per lo stesso Andrich a causa di un colpo involontario al volto di Dybala, il secondo per Cristante dopo aver fermato la ripartenza del neo entrato Tella. Il nigeriano aveva sostituito, insieme a Hofman qualche secondo prima Adli e Wirtz. La risposta di De Rossi a queste sostituzioni arriva al 79' con gli ingressi di Azmoun e Baldanzi per Lukaku e Paredes. Si entra così negli ultimi 10 minuti con la Roma che costruisce le sue migliori azioni da gol della ripresa. All'85' infatti Pellegrini pesca l'angolo giusto per servire in area Azmoun: il persiano stoppa e calcia di punta con il sinistro, ma la copertura fornita da Tah e Tapsoba ostacola l'iraniano, il quale calcia addosso a Kovar, che blocca a terra. Si dispera il bomber ex di serata, per l'occasione fallita.

La Roma continua a spingere, ma quando arriva il momento della conclusione sbatte sempre contro il muro avversario. Nel finale entrano Palacios e Kossounou nel Leverkusen per Frimpong e Grimaldo, Abraham è invece il quarto cambio giallorosso per Dybala. Il risultato però non cambia, con Abraham all'ultimo secondo a fallire di testa da dentro l'area piccola il gol della speranza, mettendola alta sopra la traversa. Un urlo di gioia per la voglia di facilitare l'eventuale ribaltone alla Bay Arena resta così strozzato in gola. Dopo 5' di recupero Letexier fischia tre volte decretando il successo finale del Bayer Leverkusen sulla Roma: all'Olimpico finisce 0-2 grazie alle reti di Wirtz e Andrich. Si fa difficilissimo per i giallorossi il discorso qualificazione alla finale di Europa League.