Fiorentina, la sfida col Cagliari si gioca giovedì 23 maggio. Empoli a caccia della salvezza domenica 26

Firenze, 20 maggio 2024 – Cagliari-Fiorentina si giocherà giovedì 23 maggio (ore 20.45) per consentire ai viola di godere di qualche giorno di riposo in più in vista della finale di Conference League contro l'Olympiacos.

Tutte domenica sera alle 20.45, invece, le sfide che coinvolgono le squadre in lotta per la salvezza a partire da Empoli-Roma e compreso Lazio-Sassuolo con gli emiliani che, in realtà, sono già retrocessi. Sono queste le principali note del comunicato con cui la lega calcio di A ha ufficializzato il calendario della 38/a e ultima giornata di campionato. Eccolo: Cagliari-Fiorentina (giovedì 23 alle 20.45; Dazn) Genoa-Bologna (venerdì 24 alle 20.45; Dazn/Sky) Juventus-Monza (sabato 25 alle 18; Dazn) Milan-Salernitana (sabato 25 alle 20.45; Dazn) Atalanta-Torino (domenica 26 alle 18; Dazn/Sky) Napoli-Lecce (domenica 26 alle 18; Dazn) Empoli-Roma (domenica 26 alle 20.45; Dazn) Frosinone-Udinese (domenica 26 alle 20.45; Dazn/Sky) H. Verona-Inter (domenica 26 alle 20.45; Dazn) Lazio-Sassuolo (domenica 26 alle 20.45; Dazn) (ANSA).