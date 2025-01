Fiorentina-Inter e Bologna-Milan: ecco le date dei recuperi

Bologna, 31 gennaio 2025 – Due date per recuperare due match condizionati da eventi drammatici. Fiorentina-Inter, interrotta, al 16’ del primo tempo lo scorso 1° dicembre 2024 per il malore del calciatore Viola Bove è stata fissata per giovedì 6 febbraio 2025 alle 20.45.

La sfida del Dall’Ara (9^ giornata), originariamente programmata in data 26 ottobre 2024, non era andata in scena a causa dell’alluvione che aveva colpito la città emiliana. Il recupero di Bologna-Milan è stato fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30.

In caso di mancata qualificazione dei rossoneri agli ottavi di Finale di Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45.

Anticipi e posticipi Serie A: date e orari

07/02/2025 Venerdì 20.45 Como-Juventus DAZN/SKY

08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona-Atalanta DAZN

08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli-Milan DAZN

08/02/2025 Sabato 20.45 Torino-Genoa DAZN/SKY

09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia-Roma DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Parma DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio-Monza DAZN

09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY

09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli-Udinese DAZN

10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN

14/02/2025 Venerdì 20.45 Bologna-Torino DAZN

15/02/2025 Sabato 15.00 Atalanta-Cagliari DAZN

15/02/2025 Sabato 18.00 Lazio-Napoli DAZN

15/02/2025 Sabato 20.45 Milan-Hellas Verona DAZN/SKY

16/02/2025 Domenica 12.30 Fiorentina-Como DAZN

16/02/2025 Domenica 15.00 Monza-Lecce DAZN

16/02/2025 Domenica 15.00 Udinese-Empoli DAZN

16/02/2025 Domenica 18.00 Parma-Roma DAZN/SKY

16/02/2025 Domenica 20.45 Juventus-Inter * DAZN

17/02/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Venezia DAZN/SKY

21/02/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Udinese DAZN

22/02/2025 Sabato 15.00 Parma-Bologna DAZN

22/02/2025 Sabato 15.00 Venezia-Lazio DAZN

22/02/2025 Sabato 18.00 Torino-Milan DAZN

22/02/2025 Sabato 20.45 Inter-Genoa DAZN/SKY

23/02/2025 Domenica 12.30 Como-Napoli DAZN

23/02/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Fiorentina DAZN

23/02/2025 Domenica 18.00 Empoli-Atalanta DAZN/SKY

23/02/2025 Domenica 20.45 Cagliari-Juventus DAZN

24/02/2025 Lunedì 20.45 Roma-Monza DAZN/SKY

Coppa Italia, le date dei quarti di finale

Appuntamento in febbraio anche con i quarti di finale di Coppa Italia. Impegnata ancora una volta l’Inter, che sfiderà la Lazio martedì 25 alle 21. Mentre La Juventus scenderà in campo il giorno dopo contro l’Empoli, allo stesso orario.