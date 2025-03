Fiorentina – Panathinaikos: i viola per ribaltare la sconfitta. Orari e dove vederla

Firenze, 13 marzo 2025 – Non è iniziato nel modo migliore il cammino della Fiorentina nella fase a eliminazione diretta della Conference League. La squadra di Palladino, infatti, è uscita sconfitta dallo Spyros Louis e domani cercherà di ribaltare il 2-3 rimediato in Grecia. Nella gara giocata la settimana scorsa, i biancoverdi si sono portati sul 2-0 nell'arco di diciannove minuti, con le reti di Swiderski al 5' e il raddoppio di Maksimovic al 19'. La viola è riuscita a riacciuffare i padroni di casa in soli tre minuti (20' e 23') con i gol di Beltran e Fagioli, ma al 55' è arrivato il gol del definitivo 3-2, che ha consegnato il primo round ai greci. La Fiorentina, però, non vuole arrendersi e domani sarà pronta alla battaglia per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Il popolo viola sente la partita ed è pronto a sostenere la sua squadra in un Franchi che sarà infuocato. Non sarà facile, dato che i greci cercheranno in tutti i modi di difendersi e potrebbero accontentarsi anche di un pari, ma l'ultima parola spetterà al campo, con il calcio d'inizio in programma per le 21.

Le possibili scelte di Palladino e Rui Vitoria

Palladino dovrebbe cambiare, con De Gea che si prepara per essere il titolare dopo la panchina di giovedì scorso. In difesa dovrebbero agire Comuzzo, Pongracic e Ranieri, mentre la linea di centrocampo dovrebbe essere formata da Dodò, Mandragora, Fagioli e Gosens. Gudmundsson e Beltran agiranno alle spalle di Kean. Il Panathinaikos dovrebbe rispondere con un 4-3-3 formato dall'ex Dragowski in porta, Kotsiras, Arao, Ingason e Mladenovic in difesa, Maksimovic, Siopis e Ounahi a centrocampo e Tete, Swiderski e Djuricic in attacco.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Panathinaikos

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino. Panathinaikos (4-3-3): Dragowski; Kotsiras, Arao, Ingason, Mladenovic; Maksimovic, Siopis, Ounahi; Tete, Swiderski, Djuricic. All. Rui Vitoria.

Dove vedere Fiorentina – Panathinaikos in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Panathinaikos sarà visibile dalle ore 21 di giovedì 13 marzo su Sky al canale Sky Sport Uno e Sky Sport 254, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.