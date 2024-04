Fiorentina-Sassuolo 5-1: la Viola dilaga nel secondo tempo. Emiliani nei guai

Firenze, 28 aprile 2024 – Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina cerca riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta, sia per il morale sia per rimanere in zona Europa. Dall’altra parte c’è un Sassuolo ferito che sta lottano in ogni modo per raggiungere la salvezza e che, al momento, è a cinque punti dall’Empoli diciassettesimo. Lato formazioni, ampio turnover per Italiano rispetto alla semifinale di Coppa Italia: dentro solo Ranieri in difesa e Kouamé in attacco a vestire i panni di finta prima punta, per il resto cambio pure tra i pali con Christensen al posto di Terracciano. Dall’altra parte Ballardini è senza Laurentié (squalificato), Defrel e, ovviamente, Domenico Berardi. Dunque, dentro Volpato e Doig sulle corsie, con Thorstvedt che agirà dietro Pinamonti nel 4-4-1-1. Tutti agli ordini di Marcenaro con Garzielli e Moro assistenti.

Primo tempo

Parte forte la Fiorentina con Sottil e Parisi che creano molto sulla corsia di sinistra e riescono sempre a sfondare guadagnando angoli sui quali la viola prova a rendersi pericolosa con i suoi saltatori. Al 14’ arriva il primo giallo della gara all’indirizzo di Ruan Tressoldi per una brutta entrata su Riccardo Sottil a centrocampo. Ancora Fiorentina con Parisi che batte subito una punizione a centrocampo, Sottil vola e mette a rimorchio per Kouamé che non arriva all’appuntamento per pochissimo. Dopo un quarto d’ora passato a “bussare” dalle parti di Consigli ecco che arriva il gol della Fiorentina al 17’, ha segnato Riccardo Sottil. Male Volpato che perde palla, Arthur va subito dall’esterno che dal limite la mette all’angolino basso sul palo lontano. Sempre e solo Fiorentina, che tempo dieci minuti e centra la traversa con Parisi dopo un’altra leggerezza di Volpato. Prima occasione del Sassuolo al 31’ con Christensen in uscita bassa al limite che non riesce ad allontanare la palla, Doig cerca il cross in mezzo ma colpisce male e non si concretizza nulla. Altre tre chances per i padroni di casa in nell’arco di cinque minuti: prima Barak che si gira dal limite e manda fuori di poco; poi Ikoné va via a destra, si prende il fondo, Consigli copre bene il primo palo e manda in corner; la terza capita sulla testa di Ikoné che, sul cross di Sottil, non riesce a deviare efficacemente. Al 43’ Kouamé serve Barak al limite, il ceco se la sposta sul destro e calcia e serve un bell’intervento di Consigli per evitare il 2-0. Finisce 1-0 un primo tempo tutto a tinte viola.

Secondo tempo

Si riparte con due cambi per il Sassuolo: dentro Mulattieri e Bajrami per Viti e Volpato, dall’altra parte fuori Ikoné e dentro Nico Gonzalez. Prima vera, grande, occasione del match per il Sassuolo con Bajrami subito protagonista che, dalla sinistra, prova il destro, palla che si impenna e Boloca prova al volo non trovando la porta non di molto. Prova a farsi vedere in avanti con più costanza il Sassuolo, ma la squadra di Italiano fa buona guardia. Raddoppio Fiorentina, ha segnato Lucas Martinez Quarta al 54’! Calcio d’angolo, Arthur la mette morbida al centro, Quarta non sbaglia di testa e fa 2-0. Si porta la palla a centrocampo e arriva subito il 2-1, accorcia Thorstvedt! Doig pesca il compagno in area che, defilato sulla sinistra, controlla e calcia forte sul palo opposto. C’è giusto il tempo di andare dall’altra parte, con Sottil che sulla sinistra va via e mette dentro dove sbuca Nico Gonzalez che di testa fa 3-1. Adesso è, di fatto, tutto da rifare per il Sassuolo che in un amen è tornato di nuovo sotto di due reti. E sono quattro, tocca ad Antonin Barak! Al 62’ ancora una volta le maglie della squadra ospite sono apertissime: uno due tentato tra Barak e Parisi, rinvio non eccelso della difesa, palla di nuovo tra i piedi del terzino che imbuca per Barak che non sbaglia e cala il poker. Prova a cambiare Ballardini: dentro il 2004 Missori e Matheus Henrique al posto, rispettivamente, di Tressoldi e Obiang. Non c’è più il Sassuolo in campo, sono cinque per la Fiorentina! Bella costruzione della squadra di Italiano, con Duncan che scodella sul lato opposto per Nico che tocca di testa per Barak, il trequartista di prima torna dal 10 che in mezzo all’area controlla e batte ancora Consigli. Doppietta per Nico Gonzalez e mani sul volto per capitan Ferrari, gesto che è l’emblema di questa sera e, in generale, di tutta la stagione del Sassuolo. Non si ferma la Viola che centra il palo con Barak: Parisi sulla sinistra, velo di Duncan, controllo e tiro del 72 che centra il legno e poi Consigli manda in angolo sulla ribattuta e striglia, a dir poco, i suoi. In tribuna è tutto un programma il volto dell’ds neroverde Carnevali. Ancora, sempre, solo Fiorentina: cross per Nico Gonzalez che va vicinissimo alla tripletta con una girata al volo sul cross di Sottil. Altra occasione per i padroni di casa con Belotti che scatta sul filo del fuorigioco, mette al centro per Sottil che in allungo la manda fuori di pochissimo. I padroni di casa gestiscono il possesso negli ultimi dieci minuti, con il Sassuolo che insegue i giocatori avversari. Finisce con un roboante 5-1 per la Fiorentina. La squadra di Italiano va a -5 dalla Lazio settima, mentre quella di Ballardini resta a quota 26, a -5 dalla zona salvezza con 4 giornate da giocare.

Tabellino

Formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Quarta (Comuzzo, 71’), Ranieri, Parisi; Arthur (Maxime Lopez, 80’), Duncan; Ikoné (Nico Gonzalez, 46’), Barak, Sottil (Castrovilli, 83’); Kouamé (Belotti, 71’)

Sassuolo (4-4-1-1): Consigli; Tressoldi (Missori, 64’), Kumbulla, Ferrari, Viti (Mulattieri, 45’); Volpato (Bajrami, 46’), Obiang (Matheus Henrique, 64’), Boloca (Ceide, 73’), Doig; Thorstvedt; Pinamonti

Reti: Riccardo Sottil (FIO) 17’, Lucas Martinez Quarta (FIO) 54’, Kristian Thorstvedt (SAS) 57’, Nico Gonzalez (FIO) 58’, Antonin Barak (FIO) 62’, Nico Gonzalez (FIO) 66’