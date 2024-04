Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 4-1. Lookman gela i viola all'ultimo secondo. La Dea in finale con la Juve

Bergamo, 24 aprile 2024 - Atalanta e Fiorentina si ritrovano circa venti giorni dopo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2023/2024. All'andata la decise un gol di Mandragora, unica rete in una partita che ha regalato tante emozioni e spettacolo. La squadra di Vincenzo Italiano sa che un solo gol di vantaggio è pochissimo, in particolare se dall'altra parte c'è la banda di Gian Piero Gasperini. Il teatro della contesa è il Gewiss Stadium che, gremito in ogni ordine di posto, sarà sicuramente un fattore a favore della Dea. Presenti anche tanti supporters viola arrivati dalla Toscana. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa c'è la conferma per De Ketelaere, assieme a Scamacca, là davanti con Koopmeiners che agirà da trequartista. Per quanto riguarda la Fiorentina, esattamente come preannunciato alla vigilia: 4-2-3-1 con Biraghi per Parisi rispetto all'andata sulla corsia, mentre davanti il trio dietro Belotti è Nico, Beltran e Kouamè. Tutti agli ordini del signor La Penna.

Primo tempo

Si parte con le marce alte al Gewiss, con Nico Gonzalez che ci prova dalla distanza e scalda i guantoni di Carnesecchi che blocca. All'8' va avanti l'Atalanta con Teun Koopmeiners! Prima sortita offensiva della Dea, conun rimpallo che favorisce il centrocampista che è bravo a correre verso Terracciano, rimanere lucido e batterlo col mancino. Ora è tutto pari nello score totale: 1-1. Reagisce subito la squadra di Italiano con Mandragora che cerca il bersaglio grosso come all'andata, però la palla finisce molto lontano dalla porta. Annullato al Var il 2-0 di Scamacca al 15'! Uno dei principali eroi della sfida di Anfield contro il Liverpool in Europa League segna un bellissimo gol da fuori area, ma in precedenza c'è stato un contrasto falloso di Koopmeiners ai danni di Beltran dal quale è nata la palla recuperata per il gol. Molto bene la squadra di Italiano che, nonostante la rete subita, è sempre lì davanti a creare problemi: l'ex di serata Jack Bonaventura ci prova di testa, ma Djimsiti dice no con un intervento fondamentale e poi Belotti calcia alto sulla ribattuta. Entra in partita De Ketelaere al 24': fuga sulla sinistra del belga che poi si accentra e serve in area all'altezza del dischetto Koopmeiners che si gira come un centravanti, ma non colpisce bene il pallone che arriva comodo tra le braccia di Terracciano. Tanti contrasti in mezzo al campo, tanti falli e intensità: bellissimi questi primi 25 minuti di gara. I giocatori atalantini fanno capannello introno a Nico Gonzalez, reo di aver simulato su un contrasto con Marco Carnesecchi che stava uscendo per intercettare un cross su una punizione viola, mentre i compagni del 10 chiedono spiegazioni a La Penna. Sta salendo di colpi anche l'Atalanta che pressa alta la Fiorentina e con De Ketelaere si fa vedere con un tiro dal limite con la palla che finisce larga di poco. Occasione Fiorentina in contropiede, con Belotti che lavora la palla, va da Koaumé, l'ivoriano va al tiro ma Hien lo contrasta e mura. Si corre da una parte all'altra, al 41' grade chance per l'Atalanta: si sviluppa l'azione sulla corsia di destra, con Zappacosta che entra in area dal fondo, mette a rimorchio per Ruggeri che calcia alto. Primo giallo della partita ai danni di Rolando Mandragora al minuto 43, era diffidato e dunque salterebbe l'eventuale finale. Finisce qui un bel primo tempo a Bergamo: 1-0 tra Atalanta e Fiorentina, così sarebbero supplementari.

Secondo tempo

Si riparte, per adesso, con gli stessi 22 dei primi quarantacinque minuti. Sfiora il raddoppio Ruggeri al 48'! Vola via ancora Zappacosta, che mette dentro alto per l'altro esterno che di testa da ottima posizione gira male e mette a lato. Arriva l'episodio che potrebbe decidere il match: espulso Milenkovic al 53' per fallo da ultimo uomo su Scamacca che era stato lanciato in avanti e aveva superato il difensore viola e stava per calciare dal limite. Punizione dal limite per la Dea, Scamacca calcia fortissimo sul palo del portiere ma c'è la deviazione della difesa e calcio d'angolo. Cambia, necessariamente, Italiano: fuori Belotti e dentro Martinez Quarta. Dal tiro dalla bandierina non nasce nulla. Pronto a un altro cambio Italiano, con Beltran che lascerà il campo per Duncan: fuori un trequartista e dentro un centrocampista con più gamba, meno qualità ma capace di correre su e giù per fare le due fasi. Ci prova anche De Roon dal limite dell'area dopo una sponda di De Ketelaere, ma il tentativo è impreciso. Ora la Fiorentina pensa principalmente a coprirsi e spera in una ripartenza, ma dall'espulsione di Milenkovic si sta giocando a una metà campo sola e ancora la Dea ha 25 minuti più recupero per poter cercare quello che potrebbe essere il gol qualificazione. Ha segnato Lucas Martinez Quarta al 67', ha pareggiato la Fiorentina! Incredibile al Gewiss, nell'unica azione pericolosa della viola nel secondo tempo Hien fa fallo su Kouamé che stava ripartendo, punizione dalla sinistra a oltre trenta metri dalla porta, Biraghi scodella e Quarta stacca completamente indisturbato dentro l'area. Ora è 1-1 e, con questo punteggio, sarebbe la Fiorentina ad andare in finale. Gol nel momento più difficile della partita degli ospiti. Cambia anche la coppia Gritti-Gasperini (ricordiamo che il tecnico neroazzurro è espulso e, dunque, in panchina c'è il suo vice): fuori Ederson e Kolasinac dentro Lookman e Pasalic, dunque De Roon scala in difesa e l'assetto diventa ben più offensivo. Pressa altissima l'Atalanta che deve necessariamente segnare per forzare i supplementari, ancora mancano quindici minuti più recupero e fino a questo momento il muro di Italiano sta tenendo botta. Terzo cambio per i padroni di casa: Miranchuk per Zappacosta, praticamente sarà un assedio. Che gol ha fatto Gianluca Scamacca al 75'! Dal nulla, rete fenomenale del centravanti ex Sassuolo: cross dalla sinistra, De Ketelaere tenta una sponda di testa, c'è un solo modo di colpirla vista l'altezza, ovvero rovesciata e questo fa Scamacca che la mette e Terracciano rimane immobile. Un quarto d'ora più recupero, è lunghissima ancora. Triplo cambio viola a sette dalla fine: Kayode, Ikoné e il giovanissimo difensore Pietro Comuzzo, al posto di Koaumè, Dodo e Mandragora. Se lo divora Pasalic a cinque dalla fine! Azione che parte con un lancio per Lookman che va su in tandem con Scamacca, viene servito l'autore del 2-1 che poi lascia per Pasalic che dentro l'area controlla malissimo e non riesce a calciare, qui brutto errore dell'ex Milan. Ci prova Lookman in girata col mancino da dentro l'area, palla schiacciata un po' troppo e centrale, facile per Terracciano. Altro match point fallito, questa volta male Charles De Ketelaere che su contropiede si fa 40 metri palla al piede, arriva dentro l'area leggermente spostato sulla sinistra, senza pressione difensiva calcia forte, troppo, altissimo. Cinque di recupero, inizia ad aleggiare lo spettro supplementari che, per come si sono messe le cose, sarebbero oro per la Fiorentina. Salvataggio decisivo di Comuzzo su Scamacca: cross basso dalla destra per il 90, il giovane difensore sta con l'attaccante e gli chiude la porta. Segna Ademola Lookman all'ultimo minuto, ma è fuorigioco! Contropiede neroazzurro, con Scamacca che va benissimo dal nigeriano che però viene fermato dalla bandierina del guardalinee. Si verifica al Var. Qui si potrebbe decidere la semifinale. Rete convalidata! 3-1 Atalanta, quello di Ademola Lookman non è fuorigioco. Impazzisce tutto il Gewiss Stadium. Nel forcing della Fiorentina la chiude Mario Pasalic in contropiede! 4-1 Atalanta. Gol in contropiede puro, con Pasalic e compagni che si ritrovano 2 contro uno e l'8 col tocco sotto batte Terracciano. Finisce qui, Atalanta 4-1 Fiorentina, un passivo sin troppo pesante per quello che ha fatto vedere la squadra di Italiano. La finale della Coppa Italia sarà Juventus-Atalanta.

Tabellini

Formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (Pasalic, 70'); Zappacosta (Miranchuk, 74'), De Roon, Ederson (Lookman, 70'), Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò (Comuzzo, 83'), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora (Ikoné, 83'); Nico Gonzalez, Beltran (Duncan, 60'), Kouamé (Kayode, 83'); Belotti (Martinez Quarta, 55').

Reti: Teun Koopmeiners (ATA) 8', Lucas Martinez Quarta (FIO) 68', Gianluca Scamacca (ATA) 75', Ademola Lookman (ATA) 95', Mario Pasalic (ATA) 97'