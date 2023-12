Fiorentina-Torino 1-0: la decide Ranieri, terza vittoria di fila per la Viola

Firenze, 29 dicembre 2023 - Con uno sguardo verso l'Europa che conta, la Fiorentina ospita il Torino nell'anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Artemio Franchi gremito, con la Viola che va in cerca della terza vittoria consecutiva, ma dall'altra parte c'è il Torino di Ivan Juric, reduce da quattro risultati utili consecutivi e con la voglia di fare punti in un campo difficile. Italiano sceglie Kouamé e Ikone, vista la forzata assenza di Nico Gonzalez, assieme a Bonaventura per supportare Beltran. I muscoli di Duncan a supporto di Arthur in mezzo al campo e linea a quattro dietro con Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi. Davanti a loro ci sono i granata, con Juric che manda in campo i suoi con il classico 3-5-2: Tameze, Buongiorno, Rodriguez sono a protezione di Milinkovic; Ricci e Ilic, con Vlasic un po' più avanzato a centrocampo, i due ex Inter Bellanova e Lazaro sulle corsie e davanti ci sono Pellegri e Duvan Zapata.

Primo tempo

Si fa vedere il Torino, con Milenkovic che sgambetta Ilic sui 25 metri e regala una punizione da posizione centrale e molto interessante. Proprio Ivan Ilic alla battuta con il suo sinistro, ma la palla finisce molto alta sopra la testa di Terracciano. All'8' ripartenza fulminea della Fiorentina dopo una palla persa del Toro, con Biraghi che lancia per Kouamè che però non vola via in velocità attaccando uno contro uno, la sua arma forte, ma ha preferito aspettare i compagni ma anche il rientro della difesa che poi ha agilmente fermato l'ala di Itailano. Continua a costruire sugli esterni il Torino, questa volta è Lazaro che fugge sulla corsie, mette dentro per Vlasic che aggiusta di tacco a un compagno ma sono reattivi i difensori della Fiorentina. Primo quarto d'ora di partita con i padroni di casa che attendono i piemontesi nella propria tre quarti campo per poi provare a ripartire in velocità, dall'altra parte la squadra di Juric costruisce sempre passando da uno dei due esterni, in particolare molto coinvolto Bellanova. Palleggio insistito della Fiorentina, che poi trova il fallo di Ricci che buca il tempo dell'anticipo sul passaggio diretto a Bonaventura, ora per la Viola c'è una punizione dalla stessa posizione, a campo invertito, dalla quale Ilic è andato alto pochi minuti prima. Biraghi tocca per Milenkovic che tira una sassata sulla barriera, sugli sviluppi la Fiorentina ricomincia da Kayode ma senza poi costruire nulla di che. Brutto rilancio di Terracciano al 22', con la palla che viene regalata al Torino nei pressi dell'area di rigore e con il portiere fuori dai pali, Zapata riceve e tenta subito la conclusione che sfiora il palo, La Penna però ferma tutto per fuorigioco.

Arriva anche il primo giallo della partita all'indirizzo di Cristiano Biraghi al minuto 23' per un contatto con Bellanova a circa 30 metri dalla porta. Ricci mette dentro il pallone, Zapata svetta di testa su tutti, ma trova una bella risposta di Terracciano. Ora il Torino attacca testa bassa, con la Fiorentina che tiene botta, ma in questa parte centrale del primo tempo c'è sono una squadra in campo. Ilic salva tutto al 28': Kouamé vola via sulla sinistra, entra in area, dal fondo sterza e mette a rimorchio per Beltran che però viene anticipato al momento del tiro dal centrocampista avversario. Ancora super Terracciano al minuto 36: cross di Vlasic, serie di rimpalli tra la difesa viola, Pellegri e Lazaro, quest'ultimo ritrova il pallone e prova di punta dal dischetto a battere il portiere che però va giù molto bene e dice no ancora una volta. Prova a farsi vedere anche la squadra di casa, con il Franchi che si fa sentire per spingere i propri beniamini.

Calcio d'angolo dalla destra per la Fiorentina a cinque minuti dalla pausa, battuto da Biraghi che cerca i compagni sul primo palo, ma la difesa mette in rimessa laterale. Cambia lato del campo il capitano della Fiorentina che, con le mani, va direttamente in area ma svetta Buongiorno che mette fuori. Follia di Tameze che dal gomito della propria area di rigore passa pigramente la palla indietro a Milinkovic senza accorgersi che Ikone è pronto a volare su quel pallone, l'esterno viola però viene prontamente chiuso dal portiere del Torino che evita l'1-0 a pochi minuti dal fine del primo tempo. Dopo un solo minuto di recupero le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Parte meglio la Fiorentina nel secondo tempo, con Duncan che riceve sul fondo da Kouamé, crossa sul secondo palo all'indirizzo di Bonaventura che colpisce la sfera e poi Ricci di mano devia il pallone, ma prima di tutto ciò c'era il fuorigioco di Duncan e dunque tutto fermo. Molto meglio i padroni di casa che ora hanno il pallino del gioco e controllano il ritmo del match, oltre a farsi vedere più spesso dalle parti di Vanja Milinkovic-Savic.

Punizione Fiorentina dalla trequarti offensiva per fallo di Buongiorno su Bonaventura, con Biraghi che batte a cercare Milenkovic che fa da torre per Kouamé, l'ivoriano non controlla, la palla arriva a Bonaventura che calcia dal limite ma trova la decisiva opposizione di Tameze. Inizia la girandola di cambi su entrambe le panchine, con Italiano che lancia nella mischia Mandragora e Nzola mentre Juric si affida a Sanabria e Linetty. Sempre Fiorentina, con i due subentrati Mandragora e Nzola: il primo serve il secondo in profondità, l'attaccante angolano cerca in mezzo Ikoné che però non riesce a calciare in porta, dunque possibile grande occasione svanita per i padroni di casa. Iniziano anche a scaldarsi gli animi, sia in campo che fuori: espulso un componente dello staff di Vincenzo Italiano per continue proteste ai danni proprio del direttore di gara La Penna. Ora entrambe le squadre non si risparmiano, manca un quarto d'ora alla fine e iniziano a fioccare i cartellini gialli ai difensori che cercano di fermare gli avversari anche con le cattive per evitare guai peggiori. Brutto colpo subito da Vlasic al minuto 76', il centrocampista granata durante un rinvio del proprio portiere involontariamente si scontra con Milenkovic in un classico "ginocchio contro ginocchio" e rimane a terra dolorante, fortunatamente però nulla di grave dopo le cure mediche del caso anche se Ivan Juric preferisce toglierlo dal campo. Sgroppata di Parisi sulla corsia di sinistra che poi porta a casa un calcio d'angolo. Dalla bandierina Duncan va in mezzo, palla messa fuori, ma Milenkovic rimane a terra dolorante per un colpo al volto subito da Karol Linetty in maniera del tutto involontaria.

Sarà ancora calcio d'angolo per la Fiorentina. Duncan mette il pallone sul secondo palo, Rodriguez mette fuori, Kayodedal lato opposto raccoglie e ributta dentro il pallone e arriva la zuccata vincente di Luca Ranieri che al minuto 84 fa 1-0 Fiorentina. Esultanza rabbiosa e con il proprio pubblico per Vincenzo Italiano, ora la sua squadra è avanti a poco dalla fine. Primo gol in Serie A per Luca Ranieri, dopo i tre in Conference. Prima di riprendere a giocare breve check del Var per un possibile fuorigioco di Ranieri, ma tutto regolare e quindi si riprende. Cinque minuti di recupero, forcing del Toro, Fiorentina che ora si chiude dietro. Vojvoda lancia alla disperata ricerca di Zapata al 93', ma la palla è irraggiungibile per il colombiano e finisce nelle salde mani di Terracciano. Nel frattempo Sottil a terra per un problema muscolare, ora ci sarà un minuto da giocare con un uomo in meno. Terracciano rilancia e partono gli ultimi sessanta secondi del match, i padroni di casa cercano in ogni modo di tenere il pallone il più lontano dalla propria porta.

Il Torino la riconquista, Rodriguez supera la metà campo, la butta dentro, Sanabria prolunga per Vojvoda che prova a rimetterla dentro al volo ma la palla finisce di nuovo nell mani del numero 1 della Fiorentina. Ultima occasione del Toro, ma Zapata chiuso sulla riga di fondo. Finisce qui allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina batte Torino 1-0 grazie a Ranieri e viola che volano a 33 punti al terzo posto al pari del Milan, che ha una partita in meno.

Tabellino

Formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (Parisi, 77'); Arthur (Mandragora, 64'), Duncan; Ikone (Sottil, 87'), Bonaventura (Martinez Quarta, 88'), Kouamé; Beltran (Nzola, 64')

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze (Seck, 87'), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (Vojvoda, 78'), Ricci (Linetty, 61'), Ilic, Lazaro; Vlasic (Djidji, 78'); Zapata, Pellegri (Sanabria, 61').

Reti: Luca Ranieri (FIO) 84'