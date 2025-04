Albert Riera: "Pronti a sfidare la Fiorentina con coraggio e strategia"

Albert Riera ci crede. Ha giurato di rendere difficile la vita alla Fiorentina fin dal post partita di giovedì scorso. "Quando ho preparato questa gara o quella d’andata ho pensato che non avevamo niente da perdere, ma solo da vincere. E’ un po’ come quando vai a prendere un caffè con la prima ragazza, hai le farfalle nello stomaco. Ora ci conosciamo, prima non conoscevano le nostre capacità, sarà una partita equilibrata che giocheremo faccia a faccia, senza paura. La gara va giocata, e la chiave sarà essere perfetti quando non abbiamo la palla".

Riera ha le idee chiare anche sulla Fiorentina. "Se mettiamo in azione il nostro piano e li facciamo sentire a disagio col pallone possiamo silenziare lo stadio, con personalità e possesso. La chiave sarà la nostra reazione quando perderemo il pallone, se dovesse segnare la Fiorentina per prima non dobbiamo spaventarci. Noi dobbiamo far gol, questo è sicuro, ma novanta minuti sono lunghi e vanno giocati in modo molto intelligente. Conta il modo con cui si affronta la partita, ci sono momenti in cui soffriremo e altri meno. Non importa vincere o perdere, dobbiamo giocare come sempre, pensando sempre di essere sullo 0-0".

Insieme al tecnico in conferenza stampa ha presentato la gara anche il centrocampista Mark Zabukovnik. "Se qualcuno a luglio ci avesse detto che saremmo arrivati ai quarti di Conference, non gli avremmo creduto. Sappiamo di avere davanti una partita molto difficile ma non vedo perché non possiamo riuscire a vincere. Si può perdere con un avversario come la Fiorentina, perché è forte, ma noi già all’andata abbiamo dimostrato il nostro valore".

Alessandro Latini