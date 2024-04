"Alberto Gilardino: il ritorno al 'Franchi' da avversario e allenatore"

Vederlo lì, in piedi davanti alla panchina sotto la Tribuna, farà un certo effetto. Alberto Gilardino è pronto a tornare al ‘Franchi’ da avversario. E soprattutto da allenatore. Rispetto alla gara d’andata - il suo battesimo in serie A - di acqua sotto i ponti ne è passata. L’avvio fu da incubo proprio per mano della Fiorentina. Adesso un equilibrio lo ha trovato, di fatto ha già salvato il Genoa e guardando bene la classifica ha messo insieme solo cinque punti in meno dei viola. E’ stato bravo il ‘Gila’, ha saputo adattarsi al campionato e alla propria squadra. Ha rinunciato probabilmente a qualche principio di gioco per esaltare le caratteristiche dei suoi calciatori. Giocare contro il Genoa oggi non è facile. Blocco basso e ripartenze (sì, proprio il sistema di gioco che infastidisce di più la Fiorentina), con due uomini là davanti decisamente al di sopra di chi (sulla carta) doveva lottare con il Grifone per salvarsi. Gudmundsson e Retegui sono un lusso per la lotta salvezza.

L’attaccante italo-argentino fu proposto in estate anche ai viola prima di essere portato al Genoa. Prezzo discretamente alto e dirigenti viola che decisero poi di virare su Nzola e Beltran. Di Gudmundsson si è parlato invece tanto a gennaio, fino all’ultimo giorno del mercato invernale. Gilardino ha trattenuto il fiato per giorni, ben sapendo che senza l’islandese la seconda parte di stagione sarebbe stata più complessa. Il compianto dg Barone ci provò, ma di fronte a sé trovò un muro invalicabile che poi Rocco Commisso decise di non abbattere a suon di milioni. Insomma, due che la Fiorentina si troverà di fronte lunedì (Retegui dovrebbe esserci dopo un problema alla caviglia) e che questa partita avrebbero potuto giocarla anche a maglie invertite. Così come potrebbe pure accadere ad Alberto Gilardino, ancora a caccia di una certezza per il prossimo campionato.

Alessandro Latini