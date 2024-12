ALLE 21 AL FRANCHI. Viola con l’Empoli dopo la grande paura

E’ il giorno del ritorno in campo, per la Fiorentina, dopo la grande paura di domenica al Franchi con il malore occorso a Edoardo Bove. Stasera in Coppa Italia (ore 21, diretta Italia Uno) c’è l’Empoli al Franchi, un derby in gara secca agli ottavi molto sentito che poi lo stesso ’Edo’, dal letto di ospedale, ha già chiesto ai compagni della Viola di giocare e vincere, superando lo choc per quanto gli è accaduto.

Ieri a Careggi hanno fatto visita a Bove anche il capitano e l’allenatore dell’Empoli, Alberto Grassi e Roberto D’Aversa.

Il tecnico Palladino farà un po’ di turnover nella Fiorentina. In porta ci sarà il classe 2006 Tommaso Martinelli, punta centrale sarà Kouame.

La vincente di stasera incontrerà ai quarti di finale quella di Juventus-Cagliari (17/12).