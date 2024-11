Apoel-Fiorentina, i viola non vogliono fermarsi

Nicosia (Cipro), 7 novembre 2024 – A punteggio pieno nel girone di Conference (2 vittorie su 2 gare) e con la scia di 7 vittorie consecutive, la Fiorentina gioca a Nicosia (a Cipro) con la voglia di non fermarsi in questa cavalcata. Ddi certo, però, l’Apoel non sarà d’accordo e con la spinta di un pubblico molto caldo cercherà di fare un dispetto ai gigliati.

16:29 Il direttore di gara ad arbitrare la sfida tra i ciprioti e i viola è il francese François Letexier 15:56 La probabile formazione viola FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Biraghi; Mandragora, Richardson; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame. Allenatore: Palladino. 15:55 La probabile formazione dei ciprioti APOEL NICOSIA (4-2-3-1): Belec; Susic, Laifis, Petrovic, Quintillà; Abagna, Tejera; Ndongala, Meyer, Marquinhos; El Arabi. Allenatore: Jiménez.