Automobilismo. Rally show: scatta Il Ciocco 2024

Il campionato Italiano Assoluto Rally Sparco accende oggi i motori del 2024. La massima serie ACI Sport parte con l’edizione numero 47 del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. L’appuntamento è stato scelto anche quest’anno come apertura del campionato e avrà validità per il titolo Assoluto, il Campionato Italiano Rally Promozione, la categoria cadetta CIAR Due Ruote Motrici e il Campionato Italiano R1. Il Ciocco offrirà anche il primo round della Coppa Rally di 7’ Zona, che assegnerà punteggio a coefficiente 2 e si disputerà, diversamente dal passato, in gara unica insieme alla serie maggiore. Tante competizioni in un unico rally che hanno raccolto il favore di 109 equipaggi iscritti, chiamati ad un confronto su 11 prove speciali per 105,87 chilometri cronometrati, immersi in 318,80 chilometri di percorso.

Il percorso del Rally Il Ciocco rispetterà le caratteristiche tradizionali sugli scenari dell’Alta Toscana di Garfagnana e Mediavalle, lungo strade in asfalto che attraversano gran parte della provincia lucchese, con Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Barga e Il Ciocco come snodi principali dell’evento.

E il Ciocco ’24 offrirà anche il ritorno nella massima serie del pluricampione Paolo Andreucci, il più vincente nella storia del CIAR con 11 titoli in bacheca.

Ri.Ga.