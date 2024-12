Avanti a sprazzi e con i singoli. Brillantezza, dove sei finita?

Manca la brillantezza che avevamo visto sull’ottovolante. Lo avevamo detto da qualche giornata (prima contro il Cagliari poi nel secondo tempo a Bologna). E quando non c’è brillantezza vai avanti solo a sprazzi e a giocate spesso dei singoli come avvenuto ieri contro la quadratissima Udinese che ha colpito, guarda caso, proprio nel secondo tempo. Peccato perché anche ieri, come domenica oltre Appennino, almeno un pari si meritava. E invece è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Non siamo abituati a questo scenario. Ma è proprio ora che dobbiamo far vedere la forza della compattezza nella sinergia tra squadra, staff, mister e società. Non c’è tempo per rammaricarsi ma bisogna rimettere insieme tutto ciò che è stato fatto di buono finora. Ma ci deve essere tempo per intervenire sul mercato perché la brillantezza si ritrova anche con innesti adeguati per dare fiato ai titolarissimi.