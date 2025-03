Baby viola, il futuro è rosa. Sardilli show, tre gol in 81’. Bonanno è il re degli assist. La vetrina del "Viareggio»

Certo sembrano lontani anni luce i tempi in cui a prendersi la scena erano campioni in erba come Flachi o Del Piero eppure, anche in questa edizione, non sono pochi i talenti che sta mettendo in mostra la Viareggio Cup. In particolare fin qui è stata la Fiorentina a prendersi la scena, con un percorso netto (due vittorie di fila che sono valse per formazione di mister Capparella la qualificazione agli ottavi) che fa ben sperare in vista del prosieguo del cammino. Se infatti in campionato l’Under-18 sta avendo qualche intoppo - è 13ª - nella Coppa Carnevale la squadra viola sembra essersi trasformata, grazie alla qualità che alcune pedine hanno saputo mettere in mostra.

È il caso in particolare di tre elementi che stanno emergendo sul resto della squadra: Piergiorgio Bonanno a centrocampo, Carlo Evangelista sugli esterni e Davide Sardilli in attacco. Tre pedine - tutte del 2007 - che hanno messo già la firma sul Viareggio (Bonanno, il capitano, ha siglato ben tre assist nella gara inaugurale con la Stella Rossa, Evangelista ha realizzato la prima delle 7 reti totalizzate dai viola mentre Sardilli è il vice-capocannoniere del torneo con 3 centri in soli 81’ giocati) e che autorizzano a credere che, a 33 anni dall’ultimo trionfo, il Viareggio possa di nuovo essere una competizione alla portata dei viola.

La Fiorentina nel frattempo, a prescindere dai trofei, guarda al futuro: negli scorsi giorni hanno siglato il loro primo contratto da professionista cinque baby, ovvero Angiolini, Dolfi, Biagioni e i già citati Bonanno ed Evangelista.