Le ultime dal Viola Park. Tre giorni liberi per ricaricarsi. L’unico infortunato è Colpani

Riprenderanno solo martedì pomeriggio le sedute di allenamento della Fiorentina in vista del rush finale di campionato. Archiviato il rotondo successo di una settimana fa sulla Juventus, Raffaele Palladino ha deciso di concludere le sedute venerdì, garantendo così alla sua squadra tre giorni di totale libertà per permettere a tutti gli elementi della rosa di riposarsi e di trovare la giusta serenità in vista di una coda di stagione che, tra Serie A e Conference, si annuncia densa di appuntamenti.

La data di ripresa del lavoro dei viola tra due giorni non è tuttavia casuale: questa sera infatti buona parte dei Nazionali convocati dalle rispettive selezioni ultimerà i suoi impegni (è il caso di Kean, Comuzzo, Gudmundsson e Pongracic) e dunque a partire da martedì quanti hanno dovuto lasciare Firenze avranno l’opportunità di tornare a sudare al Viola Park, nella speranza che nessuno degli otto elementi partiti abbia accusato postumi di natura fisica. Quelli con i quali, da ormai oltre un mese, sta invece combattendo Andrea Colpani, l’unico giocatore rimasto box in questo recente ciclo di gare: l’ex Monza, messo ko da una lussazione al mesopiede a metà febbraio che lo ha costretto a indossare un tutore, è stato sottoposto a una visita di controllo a inizio settimana ma ancora non è chiaro quando potrà riprendere ad allenarsi con il resto dei compagni.

Andrea Giannattasio