Tutti i viola in Nazionale. Gud si riprende l’Islanda. Pongracic sfida la Francia

Nessuna diaspora e, anche stavolta, nessun volo transoceanico per i giocatori della Fiorentina in occasione di questa ultima sosta per le Nazionali. Anche a marzo, esattamente come era accaduto a ottobre e a novembre, Raffaele Palladino ha potuto tirare un sospiro di sollievo visto che in occasione della pausa del campionato sono stati appena cinque i giocatori che hanno lasciato il Viola Park per aggregarsi alle rispettive Selezioni (se non si contano alcuni baby dell’Under-20 ormai aggregati in pianta stabile alla prima squadra). Un numero dunque più che contenuto che garantirà al tecnico di poter lavorare con un gruppo adeguato di giocatori e di iniziare a preparare al meglio il prossimo ciclo di gare in campionato. Certo, i big all’appello mancheranno comunque.

Visto che tra coloro che hanno già iniziato la preparazione per le gare con le proprie Selezioni ci sono quasi solo titolari: Kean e Comuzzo saranno impegnati con l’Italia nella doppia sfida di Nations League contro la Germania (180’ dove oltretutto il centravanti sarà quasi sicuramente impiegato dal 1’, visto che ieri ha dovuto alzare bandiera bianca Retegui che rischia di saltare anche la partita del Franchi del 30 marzo) mentre Gudmundsson - che tornerà a vestire la maglia dell’Islanda dopo un anno, tra vicende di natura privata che lo hanno escluso dalla sua Nazionale e alcuni recenti problemi fisici - farà altrettanto nel doppio confronto internazionale con il Kosovo. Inevitabile che tutti gli occhi (compresi quelli della Fiorentina) siano puntati sull’ex Genoa: nelle ultime due apparizioni con la maglia del suo Paese, "Gud" ha realizzato ben quattro reti. Un filotto super che il numero 10 viola conta di riprendere sfruttando lo straordinario momento che sta vivendo a Firenze (tre gol negli ultimi 229’ giocati).

In Nations League sarà impegnato anche Marin Pongracic (con la sua Croazia avrà un doppio confronto di fuoco contro la Francia tra il 20 e il 23 marzo) mentre Cher Ndour tra il 21 e il 23 avrà due test amichevoli con l’Under-21 dell’Italia contro Olanda e Danimarca. Pongracic è fra i punti di riferimento della sua Nazionale

Non mancano poi tanti impegni per i più giovani: Harder e Caprini oggi affronteranno la Turchia in una sfida valida per il Torneo Otto Nazioni (Under-20) mentre Martinelli - che ha affrontato ieri la Lettonia con l’Under-19 - dovrà vedersela tra sabato e martedì prossimo con Spagna e Francia in gare valide per le qualificazioni agli Europei. La scuola giovane della Fiorentina, dunque, sotto i riflettori anche della maglia della Nazionale. Un segnale importante e prezioso in direzione del futuro.