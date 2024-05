Fiorentina, intitolata a Joe Barone la Villa del Viola Park

Firenze, 6 maggio 2024 - La giornata di oggi è stata di per sé storica per quanto riguarda la Fiorentina. Come promesso dal Presidente Rocco Commisso nel giorno della camera ardente di Joe Barone al Viola Park, è stata intitolata la villa all'interno del centro sportivo alla memoria del compianto direttore generale viola, scomparso prematuramente lo scorso 19 marzo in seguito al malore che lo colpì quando la Fiorentina era in ritiro a Bergamo per la partita contro l'Atalanta.

Oggi al Viola Park si è tenuta una cerimonia privata, alla presenza di Rocco Commisso e sua moglie Catherine, tutti i dirigenti viola, i dipendenti e gli atleti presenti all'interno del centro sportivo. La grande scritta che riporta il nome di Barone è stata svelata dalla figlia Gabriella, presente insieme a mamma Camilla e ai fratelli Giuseppe e Salvatore. Emozione e commozione, ma il gesto era stato promesso da Rocco Commisso e oggi na trovato il suo compimento.

Alessandro Latini