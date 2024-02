Belotti e Firenze, è già amore. Il ‘Gallo’: “Venire alla Fiorentina è stata la scelta giusta”

Firenze, 13 febbraio 2024 – Appena arrivato e già scoppia l’amore tra il popolo viola e Andrea Belotti,complice anche (ma non solo) il suo primo gol in viola nella goleada contro il Frosinone.

"Firenze è una città bellissima – dice Belotti, intervistato sui social ufficiali della Fiorentina –l'avevo già visitata in passato ma in questi giorni ho avuto modo di viverla con più passione e con più tempo. Sono venuto qua perché ho pensato che la Fiorentina è la squadra più congeniale per il mio modo di giocare e vedere il calcio, questo era il momento in cui le nostre strade si dovevano incrociare".

Come detto, nella prima gara al “Franchi” (e la prima dall’inizio della gara) Belotti, arrivato nel mercato di gennaio dalla Roma, si è già tolto la prima soddisfazione. "Ci speravo, per fortuna c'è voluto poco tempo, solo 15 minuti, e il sogno è diventato realtà - ha raccontato il Gallo ai canali social viola - Farlo poi sotto la Fiesole, la nostra curva, è stato qualcosa di veramente magico, mi è venuto spontaneo correre sotto la curva. Spero di farne tante altre di queste corse. Ho avuto la fortuna di conoscere tanti ragazzi che erano qui in Nazionale e come avversari, questo ha agevolato tantissimo il mio inserimento, tutti fin da subito mi hanno fatto capire l'importanza di vestire questa maglia, l'importanza del rapporto fra tifosi e giocatori".

Belotti, che ha avuto modo anche di parlare al telefono con Commisso ("spero di incontrarlo presto di persona e di renderlo felice sul campo"), ha poi voluto ricordare Gianluca Vialli, capodelegazione in Nazionale durante l'Europeo vinto nel 2021. "Sia con le parole, che con i fatti e i gesti che faceva, ci dava quella forza in più perché quando parlava stavi ore ad ascoltarlo. Ti entrava dentro. Vialli ci ha dato quella forza in più per raggiungere la vittoria, è stato un maestro di vita e di calcio".

"Non c'era mai stata l'opportunità reale di arrivare prima a Belotti, ora siamo stracontenti di averlo qui con noi - si gode invece il nuovo bomber il dg viola Joe Barone - Nell'esultanza di domenica dopo il gol si è visto il suo entusiasmo, il suo attaccamento e la sua voglia di giocare per i nostri tifosi. A lui chiediamo di sudare per la maglia, di dare tutto e giocare per i tifosi. Entra in un gruppo che lavora bene, lui è un leader e un trascinatore, essendo stato capitano del Torino, siamo soddisfatti di quello che potrà portare alla squadra col suo modo di giocare e nello spogliatoio. Speriamo che continui a segnare per la Fiorentina e poi possa andare anche agli Europei. Abbiamo un bellissimo gruppo, vedremo alla fine dove arriveremo".