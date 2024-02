Fiorentina-Frosinone, viola all’assalto con Belotti e Gonzalez. Novità sulle formazioni e tv

Firenze, 11 febbraio 2024 – Per la Fiorentina è d’obbligo voltare pagina dopo un avvio di 2024 piuttosto negativo (ultima vittoria in campionato il 29 dicembre a Firenze contro il Torino) con l’apice a Lecce, nel turno precedente, quando in 4 minuti i viola si sono fatti raggiungere e superare nel finale, buttando via tre punti che sembravano già conquistati.

Di fronte oggi, però, c’è il Frosinone che, sotto la guida di Di Francesco, sta facendo un buon campionato. I viola dovranno fare un salto di qualità rispetto alle ultime prestazioni. Per farlo, mister Italiano dovrebbe schierare Belotti dal primo minuto con alle spalle Ikoné-Beltran-Gonzalez. In difesa Kayode se la vede con Faraoni per un ballottaggio sulla destra. A centrocampo Lopez dal primo minuto, con Arthur in panchina.

Diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 251.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 8 Lopez, 38 Mandragora; 10 Gonzalez, 9 Beltran, 11 Ikoné; 20 Belotti. Allenatore: Italiano.

FROSINONE (4-3-3): 80 Turati; 14 Gelli, 5 Okoli, 30 Monterisi, 32 Valeri; 36 Mazzitelli, 45 Barrenechea, 4 Brescianini; 18 Soulé, 70 Cheddira, 8 Seck. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Feliciani di Teramo.